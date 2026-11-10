Україна має зберегти право самостійно ухвалювати рішення: партнери погодили принципи мирних домовленостей

Будь-які майбутні домовленості щодо завершення війни мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і право України на самостійне ухвалення рішень, а також передбачати надійні гарантії її безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 10 листопада на сайті Європейської ради за підсумками зустрічі представників України, США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та НАТО в Абу-Дабі.

Консультації відбулися перед тристоронніми переговорами України, США та росії. Їхні учасники обговорили умови тривалого миру та створення практичної системи безпеки, яка захищатиме Україну в довгостроковій перспективі.

Післявоєнні безпекові домовленості мають спиратися на наявні європейські інституції та угоди. Окрему увагу приділили механізмам зниження ризику нових конфліктів і запобігання небезпечній ескалації. Сильний НАТО повинен залишатися центральним елементом колективної оборони в євроатлантичному просторі.

Україна, США та європейські партнери домовилися продовжувати тісну координацію протягом переговорного процесу. Спільною метою назвали перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських країн і досягнення всеосяжного та тривалого миру.

лавров відкинув припинення вогню перед обговоренням безпеки

Тим часом міністр закордонних справ росії сергій лавров виступив проти підходу, за якого спочатку встановлюють стійке припинення вогню, а потім обговорюють майбутню систему безпеки. Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, гарантії мають набути чинності лише після досягнення «всеосяжного врегулювання». Пропозицію спершу припинити бойові дії він пояснив нібито прагненням європейських країн дати Україні час для відновлення військових спроможностей.

Коментуючи прибуття європейських представників до Абу-Дабі, лавров заявив, що їхня безпосередня участь у тристоронніх переговорах не передбачена.

📢 «Щодо участі європейців – ну, вони прилетіли до Абу-Дабі. Нехай сидять там у готелі», – сказав він.

Водночас російський міністр сам назвав майбутню безпеку Європи однією з тем переговорів.

👉 Також було повідомлено, що у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та росії.