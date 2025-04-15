Кабмін оновив деякі правила бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних. Було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”». Про це 12 квітня повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У повідомленні зазначається, що змінено порядок бронювання. Також уточнено критерії й процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення та забезпечення потреб ЗСУ в особливий період.

Також Кабмін ухвалив низку нововведень, які стосуються окремих категорій військовозобов’язаних. Відтепер порядок бронювання не поширюється на осіб, які перебувають на обліку у Службі безпеки України та в розвідувальних органах.

📢 «Крім того, внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо розвідувальних структур», — повідомив Мельничук.

Окрім цього, уряд затвердив окремий порядок бронювання для осіб, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних структурах. Це порядок діятиме на період мобілізації та у воєнний час. Це рішення має забезпечити чіткість і правову визначеність процедур у межах мобілізаційного процесу.

📌 Нагадаємо, що порядок бронювання військовозобов’язаних в Україні зазнавав змін і раніше. Зокрема, йшлося про уточнення критеріїв для секторів економіки та підприємств, а також оновлення процедур подання списків працівників, які підлягають бронюванню.

Крім того, раніше повідомлялося, що з 1 травня 2025 року базова загальна військова підготовка (БЗВП) буде спрощена та скорочена для категорії «обмежено придатних».