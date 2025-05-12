Понеділок, 12 Травня, 2025
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ЗМІ: путін втратив ініціативу після згоди Зеленського на зустріч

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ: путін втратив ініціативу після згоди Зеленського на зустріч

Шостий президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору володимиру путіну особисту зустріч у Стамбулі для переговорів про припинення вогню, фактично взявши ініціативу в дипломатичному процесі. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, пропозиція про 30-денне перемир’я була озвучена у суботу, під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Серед них — британський прем’єр Кір Стармер, який заявив:

📢 «Якщо путін відхилить цю пропозицію, санкції проти росії будуть посилені, а військова підтримка України – збільшена».

У відповідь володимир путін звинуватив Київ у нібито невиконанні попередніх домовленостей про припинення вогню. Водночас він погодився на потенційні переговори й висловив готовність зустрітися цього четверга в Стамбулі.

📢 «Попри все, ми готові до перемовин. Їх можна було б провести у Туреччині», — цитує The Guardian заяву російського диктатора.

ЗМІ наголошує, що риторика путіна мала продуманий характер: кремль намагався відкинути вимоги західних партнерів і водночас створити враження готовності до діалогу. Це, за оцінками оглядачів, адресовано, зокрема, американській адміністрації, орієнтованій на Дональда Трампа, яка раніше демонструвала поблажливішу позицію щодо москви.

☝️ Ініціатива Зеленського щодо прямої зустрічі з путіним, як зазначає The Guardian, чинить політичний тиск на кремль. Адже російський диктатор відомий небажанням здійснювати незаплановані закордонні візити, особливо на тлі військових дій.

📌 Як повідомлялося раніше, Зеленський закликав росію оголосити припинення вогню з 12 травня і підкреслив, що особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня.

📌 У відповідь путін озвучив ідею щодо перемовин саме на цю дату — 15 травня — також у Стамбулі. Очікується, що під час зустрічі можуть бути обговорені умови нового перемир’я та подальші дипломатичні кроки.

👉 Також нагадаємо, що в понеділок, 12 травня, у британській столиці відбудеться важлива зустріч очільників МЗС провідних країн Європейського Союзу. Вона буде присвячена підтримці України та зміцненню європейської оборони. Ініціатором перемовин виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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