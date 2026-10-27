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Зеленський: затримки ракет для ППО допомагають росії

За словами шостого президента України, в ніч проти 27 жовтня російські війська застосували 16 балістичних ракет і понад 280 дронів. Серед уражених об’єктів - Південний міст у Києві.

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський: затримки ракет для ППО допомагають росії
Фото: наслідки російських атак на Київщині / ДСНС України / 27.10.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав останні російські удари серйозною ескалацією проти української логістики. Він наголосив, що тривалі затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем «Patriot» і «NASAMS» допомагають агресору досягати своїх цілей. Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 27 жовтня.

За його словами, кількість постраждалих після вечірнього удару 26 жовтня по університетському кампусу в Києві та прилеглій території зросла до 12. П’ятеро з них – студенти та працівники університету.

Коли екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першої атаки, російські війська знову застосували балістичні ракети.

Загалом за ніч, за даними президента, росія атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 безпілотниками. Зеленський повідомив про жертви й влучання у столиці, зокрема по Південному мосту.

📢 «Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики», – зазначив він.

Крім Києва, під ударами опинилися Київщина, Вінниччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Херсонщина та Чернівецька область. За словами Зеленського, майже всюди цілями були енергетичні об’єкти, логістика та звичайна міська інфраструктура.

Окремо президент звернувся до питання забезпечення української протиповітряної оборони. Затримки надходження погоджених пакетів перехоплювачів для «Patriot» і «NASAMS» він назвав штучними та тривалими.

📢 «Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари. росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась», – наголосив Зеленський.

Глава держави закликав партнерів забезпечувати своєчасне надходження допомоги, необхідної для захисту людей.

Напередодні, 26 жовтня, Зеленський повідомив за результатами селекторної наради, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для «Patriot» і «NASAMS». Президент доручив повторно обговорити це питання з американською стороною.

Паралельно Україна веде переговори з європейськими та іншими партнерами, які мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3 для «Patriot». Також триває підготовка до листопадового засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», де важливо прискорити реалізацію вже підготовлених рішень.

В інтерв’ю ABC News від 23 жовтня Зеленський заявив, що за попередні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для «Patriot». Середню потребу він оцінив приблизно у 350 таких ракет на місяць.

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