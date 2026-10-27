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В Олешках розпочалася гуманітарна місія: оголошено двостороннє припинення вогню

Координувати операцію на місці вирушив омбудсмен Дмитро Лубінець. Домовленості передбачають доставку допомоги та створення умов для безпечного виїзду цивільних.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Олешках розпочалася гуманітарна місія: оголошено двостороннє припинення вогню
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 27.10.2026

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню. Про це вранці 27 жовтня повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце та відповідатиме за координацію процесу. Буданов зазначив, що перебуває з омбудсменом у постійній взаємодії.

📢 «Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції. Життя кожного українця безцінне», — наголосив керівник ОП.

Режим тиші почав діяти о 03:00 за київським часом 27 жовтня. Як уточнив Лубінець, припинення вогню запровадили на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії.

На момент оприлюднення нічного повідомлення омбудсмена обидві сторони, за його словами, дотримувалися досягнутих домовленостей. Він пообіцяв надалі повідомляти про перебіг операції, враховуючи насамперед безпеку цивільних жителів Олешок.

Лубінець зазначив, що місію проводять у взаємодії з російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою, за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Раніше український омбудсмен пояснив, що передбачають домовленості. Йдеться про розмінування дороги до Олешок, доставку продуктів, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні, а також забезпечення безпечного та безперешкодного пересування цивільного населення.

Оголошення про початок місії поки не містить даних про кількість евакуйованих людей або вже доставлені вантажі.

📲 Жителі Олешок та їхні близькі можуть передавати інформацію, необхідну для організації допомоги, до Офісу омбудсмена. У відповідному зверненні Лубінця вказані номери для зв’язку через WhatsApp, Viber і Telegram:

  • +38 067 717 51 70,
  • +38 073 719 81 34,
  • +38 067 182 55 04.
Звернення також приймають на електронну адресу:

👉 Також нагадаємо, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також займалася торгівлею людьми з метою вербування іноземних громадян до своїх збройних сил для подальшої участі в бойових діях в Україні, заявила Комісія ООН з розслідування.

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