Понеділок, 12 Травня, 2025
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У Лондоні готують нові санкції проти прибічників війни рф

Денис Молотов
Денис Молотов
У Лондоні готують нові санкції проти прибічників війни рф

У понеділок, 12 травня, у британській столиці відбудеться важлива зустріч очільників МЗС провідних країн Європейського Союзу. Вона буде присвячена підтримці України та зміцненню європейської оборони. Ініціатором перемовин виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє Reuters.

🔻 До участі запрошено представників Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, а також високопосадовців інституцій ЄС. Очікується обговорення низки ініціатив, серед яких нові санкції проти прибічників російської агресії та посилення співпраці у сфері безпеки на європейському континенті.

📢 «Цей виклик стосується не лише України, а й усієї Європи», – заявив Леммі напередодні зустрічі.

За попередньою інформацією, британський уряд готується анонсувати нові санкційні обмеження щодо осіб і структур, які мають стосунок до російського вторгнення.

Крім того, на порядку денному – укладення нової оборонної угоди та пошук формули покращення післябрекзитних торговельних зв’язків на тлі змін у глобальному розкладі сил.

☝️ Зустріч міністрів відбудеться незадовго до запланованого на 19 травня саміту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з керівниками держав Євросоюзу. Цей захід має закласти основу для стратегічного діалогу між Лондоном і Брюсселем.

📌 Окремо в рамках переговорів Франція та Польща мають підписати нову двосторонню угоду широкого спектра, яка стосуватиметься питань оборони, енергетичної безпеки та економічної взаємодії. В документі буде враховано нові загрози з боку росії, а також потенційні зміни у зовнішній політиці США.

📌 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він назвав найближчі події «потенційно великим днем» як для Києва, так і для москви.

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