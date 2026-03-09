ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗМІ дізнались скільки ракет для Patriot отримала Україна за роки війни

Денис Молотов
ЗМІ дізнались скільки ракет для Patriot отримала Україна за роки війни
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

За перші дні конфлікту на Близькому Сході США, Ізраїль та їхні союзники використали близько 800 ракет «Patriot» для перехоплення іранських атак. Про це повідомляє The New York Times.

📊 Видання зазначає, що Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.

За словами шостого президента України Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, лише за перші кілька днів війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет «Patriot». Ці ракети застосовувалися для перехоплення понад 500 балістичних ракет та більш як 2000 дронів, які запустив Іран.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що за чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 ракет до комплексів «Patriot».

📈 Виробництво цих ракет залишається обмеженим. За даними видання, у 2025 році було виготовлено і поставлено військовим лише 620 ракет «Patriot», що стало рекордним показником.

У статті також зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Україна іноді використовувала ракети «Patriot» навіть для знищення дронів «Shahed». Однак такий підхід виявився економічно невигідним.

За оцінками експертів:
  • виробництво одного дрона «Shahed» коштує до 50 тис. доларів;
  • ракета-перехоплювач «Patriot» коштує понад 3 млн доларів.

Через це Україна адаптувала свою систему протиповітряної оборони, використовуючи дешевші та ефективніші засоби боротьби з безпілотниками.

Серед них:
  • важкі кулемети;
  • дешевші ракети, що запускаються з винищувачів F-16;
  • системи радіоелектронної боротьби;
  • нові українські безпілотники-перехоплювачі.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про готовність обмінювати українські дрони-перехоплювачі на ракети PAC-3 для систем «Patriot». Крім того, шостий глава держави пропонував лідерам країн Близького Сходу домовитися з російським диктатором путіним про припинення вогню в Україні.

Також сьогодні Зеленський повідомив, що Україна направила дрони-перехоплювачі та групу експертів для посилення захисту американських військових баз у Йорданії.

👉 Нагадаємо, що США витратили близько 6 млрд доларів за тиждень війни проти Ірану.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США відкликають частину персоналу з Пакистану та Кіпру

ПОЛІТИКА

Трамп: новий лідер Ірану не протримається без схвалення США

ВАЖЛИВО

Виробництво СПГ в Катарі буде зупинено — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Красноріченська громада виділила 160 тис. грн допомоги військовим

ЛУГАНЩИНА

США можуть направити невеликий військовий контингент до Ірану

ПОЛІТИКА

Підприємцям Луганщини представлено нові програми фінансової підтримки

ЛУГАНЩИНА

Через обстріли рф частина споживачів залишилася без електрики

ВАЖЛИВО

Зеленський повідомив деталі телефонної розмови із Макроном

ВЛАДА

Авіаудар рф по Краматорську: загинув місцевий житель

ВІЙНА

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Очільник МЗС Угорщини Сіярто перебуває в окупантів на росії

ПОЛІТИКА

На Прикарпатті чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК

КРИМІНАЛ

На Луганщині відзначили жінок, які служать у поліції та силових структурах

ЛУГАНЩИНА

США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Бійці СБУ в Донецькій та Луганській областях знищують ворожі цілі

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип