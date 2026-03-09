ЗМІ дізнались скільки ракет для Patriot отримала Україна за роки війни

За перші дні конфлікту на Близькому Сході США, Ізраїль та їхні союзники використали близько 800 ракет «Patriot» для перехоплення іранських атак. Про це повідомляє The New York Times.

📊 Видання зазначає, що Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.

За словами шостого президента України Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, лише за перші кілька днів війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет «Patriot». Ці ракети застосовувалися для перехоплення понад 500 балістичних ракет та більш як 2000 дронів, які запустив Іран.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що за чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 ракет до комплексів «Patriot».

📈 Виробництво цих ракет залишається обмеженим. За даними видання, у 2025 році було виготовлено і поставлено військовим лише 620 ракет «Patriot», що стало рекордним показником.

У статті також зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Україна іноді використовувала ракети «Patriot» навіть для знищення дронів «Shahed». Однак такий підхід виявився економічно невигідним.

За оцінками експертів:

виробництво одного дрона « Shahed » коштує до 50 тис. доларів ;

; ракета-перехоплювач «Patriot» коштує понад 3 млн доларів.

Через це Україна адаптувала свою систему протиповітряної оборони, використовуючи дешевші та ефективніші засоби боротьби з безпілотниками.

Серед них:

важкі кулемети ;

; дешевші ракети, що запускаються з винищувачів F-16 ;

; системи радіоелектронної боротьби ;

; нові українські безпілотники-перехоплювачі.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про готовність обмінювати українські дрони-перехоплювачі на ракети PAC-3 для систем «Patriot». Крім того, шостий глава держави пропонував лідерам країн Близького Сходу домовитися з російським диктатором путіним про припинення вогню в Україні.

Також сьогодні Зеленський повідомив, що Україна направила дрони-перехоплювачі та групу експертів для посилення захисту американських військових баз у Йорданії.

👉 Нагадаємо, що США витратили близько 6 млрд доларів за тиждень війни проти Ірану.