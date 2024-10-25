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СУСПІЛЬСТВО

Живі «трупи» повинні йти до ТЦК: скандал у Харкові розслідують

Денис Молотов
Денис Молотов
Живі «трупи» повинні йти до ТЦК: скандал у Харкові розслідують
"Будучі трупом, ви повинні були прийти до ТЦК"

У Харкові під час перевірки документів виник конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та цивільним громадянином України. Зараз спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розслідує можливі незаконні дії військовослужбовців, про що повідомлено на офіційній сторінці установи у Facebook.

Досудове розслідування здійснюється щодо працівників Слобідського районного ТЦК, які під час зупинки автомобіля і перевірки військово-облікових документів, за попередньою інформацією, завдали чоловіку тілесні ушкодження.

На цей час проводиться вилучення відеоматеріалів з місця події, а також документації в приміщенні Слобідського районного ТЦК та СП Харкова.

За даними місцевих Telegram-каналів, конфлікт трапився у присутності правоохоронців. Повідомляється, що зупинений чоловік раніше був помилково визнаний загиблим у судовому порядку після евакуації людей у 2022 році, але тепер намагається оскаржити це рішення.

Інші джерела також підтверджують ситуацію, відео щодо якої зранку 25 жовтня активно поширюють у харківських Telegram-каналах. Чоловік в автівці, який раніше публікував відео в TikTok, також вів пряму трансляцію цього разу на платформі. В певний час трансляція переривається, але з фрагментів запису видно, що водія зупинили у військовій формі та в балаклавах.

Чоловіки, схожі на військових, намагалися розбити скло автомобіля. Відбувається погоня, чути звук застосування аерозольного балончика (газового) та відбувається силове затримання чоловіка.

На обличчі чоловіка наприкінці відео стікає рясно кров. Людина у балаклаві та камуфляжній формі наказує «вирубити» телефон, який намагається тримати чоловік, та йти в машину «до нас». Поруч з людиною у формі можна побачити поліцейського.

Військові на блокпосту наполягали на його обов’язковій явці до ТЦК, що й призвело до загострення ситуації.

«Будучі трупом, ви повинні були прийти до ТЦК», – фрагмент розмови, яку чутно на відео.

В іншому записі співробітники ТЦК наполягають, щоб він покинув авто, але чоловік відмовляється, аргументуючи, що військовослужбовці не пред’явили свої документи.

☝️ Також нагадаємо, що Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував інформацію щодо «заборони» призову чоловіків старше 50 років до лав Збройних сил.

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