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СУСПІЛЬСТВО

Заборону мобілізації чоловіків від 50 років спростували у Волинському ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Заборону мобілізації чоловіків від 50 років спростували у Волинському ТЦК

Волинський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК та СП) прокоментував інформацію, що набула поширення, щодо «заборони» призову чоловіків старше 50 років до лав Збройних сил. В ТЦК наголосили, що чоловіки віком від 50 років, які не мають звільнення від військової служби, підлягають мобілізації на загальних підставах. Про це йдеться у повідомленні Волинського ТЦК, опублікованому в соціальних мережах в четвер, 24 жовтня.

📢 «Щодо “сенсації” навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізуватимуть, зазначаємо, що заборони на заклик на військову службу громадян цієї вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження про мобілізацію осіб цього віку. Проте цей документ регулює процедуру призову зазначеної категорії осіб та, власне, призначений лише для службового користування. Саме тому в Україні чоловіків віком від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком від 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров’я чи інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах», — йдеться у заяві Волинського ТЦК.

Особлива увага приділяється стану здоров’я, військовій спеціальності та наявному досвіду у кандидатів на мобілізацію. Якщо чоловік старше 50 років відповідає цим критеріям, він може бути залучений до виконання завдань, пов’язаних із захистом держави.

Заборону мобілізації чоловіків від 50 років спростували у Волинському ТЦК

📌 За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 жовтня темпи мобілізації в Україні знизилися. Середня кількість новобранців у навчальних центрах зараз складає близько 20 тисяч осіб. Зазначається, що кілька місяців тому ця цифра сягала 35 тисяч.

📌 Зеленський, виступаючи 18 жовтня, зазначив, що попри побажання партнерів знизити мобілізаційний вік, українська влада не бачить необхідності таких дій.

☝️ Нагадаємо, у Комунарському районі Запоріжжя виник конфлікт між місцевим мешканцем і співробітниками ТЦК під час перевірки документів. У результаті інциденту один із військових відкрив вогонь, зробивши попереджувальний постріл у повітря.

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