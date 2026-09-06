Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві

Шостий президент України В.О. Зеленський у неділю, 6 вересня, зустрівся зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва після переговорів у москві.

📢 «Почали перемовини», — повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі о 14:15. Він також опублікував відео зустрічі з американською делегацією.

Україна підготувала пропозиції до переговорів у Києві

Перед зустріччю з представниками США Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Він заявив про готовність України до конструктивного діалогу та зацікавленість у наближенні завершення війни.

Шостий президент України наголосив на необхідності гарантій безпеки й повідомив, що українські пропозиції вже підготовлені. Окремо він відзначив потребу скоординованої роботи переговорної команди.

До складу української групи, зокрема, увійшли Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця.

Напередодні представники США провели зустріч у москві

5 вересня Віткофф і Кушнер зустрілися в кремлі з володимиром путіним. Переговори тривали понад три години.

Представник Білого дому повідомив Радіо Свобода, що сторони обговорили конкретні плани наступних кроків. За його словами, про них оголосять найближчими тижнями. В американській адміністрації також підтвердили заплановані на 6 вересня зустрічі в Україні.

Помічник путіна юрій ушаков заявив, що під час московських переговорів російська сторона виклала свої оцінки можливих шляхів завершення війни. За словами Ушакова, Віткофф і Кушнер пообіцяли використати їх під час контактів з українською стороною.

👉 Також раніше було повідомлено, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, 5 вересня. Про це повідомили російські державні медіа. Поїздка відбувається в межах американських зусиль щодо завершення війни росії проти України.