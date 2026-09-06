Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Італії, стартувавши 19-м

Кімі Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Італії Формули-1 у Монці, хоча розпочав гонку лише з 19-ї позиції. Італієць випередив напарника по Mercedes Джорджа Расселла на 3,857 секунди, а третім фінішував Макс Ферстаппен із Red Bull Racing.

Офіційний протокол гонки Формули-1 підтверджує: Антонеллі подолав 53 кола за 1:51:15.281 і набрав 25 очок. Для Расселла це означало друге місце, а Ферстаппен завершив гонку за 14,718 секунди від переможця.

Від останнього ряду до перемоги

Антонеллі опинився в кінці стартового поля через використання додаткових елементів силової установки. У кваліфікації він показав час, який відповідав дев’ятій позиції, але штраф змусив Mercedes відправити італійця на старт із 19-го місця. Це підтверджує офіційна стартова решітка Гран-прі Італії.

Попри несприятливу позицію, Антонеллі швидко прорвався крізь пелотон і вже в другій половині дистанції включився в боротьбу за перемогу. Ключовим став стратегічний момент під час режиму віртуальної машини безпеки: Mercedes своєчасно провів піт-стоп, після чого Антонеллі отримав змогу атакувати лідерів на свіжіших шинах.

Найважливішим суперником для нього став власний напарник. Расселл тривалий час контролював гонку, однак наприкінці дистанції Антонеллі скоротив відставання, обійшов його та втримав першу позицію до фінішу. У підсумку Mercedes оформив дубль на домашньому для свого італійського гонщика етапі.

Антонеллі зміцнив лідерство в чемпіонаті

Перемога в Монці стала для Антонеллі вже сьомим виграним Гран-прі сезону-2026. У заліку пілотів Формули-1 він отримав ще 25 очок і продовжив лідирувати в чемпіонаті після 13 етапів.

Для Mercedes цей результат має подвійне значення. Команда не лише здобула максимальний результат у домашній гонці Антонеллі, а й продемонструвала перевагу над головними суперниками в умовах, коли один із її болідів стартував із останнього ряду. Ферстаппен посів третє місце, Ландо Норріс і Оскар Піастрі фінішували четвертим і п’ятим відповідно, а Льюїс Гамільтон став шостим у складі Ferrari.

Наступний етап чемпіонату Формули-1 відбудеться в Іспанії 11–13 вересня 2026 року.