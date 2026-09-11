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На Одещині пошкоджені склади з гуманітарною допомогою

Денис Молотов
Денис Молотов
На Одещині пошкоджені склади з гуманітарною допомогою 017
Фото: наслідки російських атак на Одещину / Одеська ОВА / 10.09.2026

Увечері 10 вересня російські війська атакували Одеську область. Пошкоджені складські приміщення волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Про наслідки удару повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

На складах волонтерської організації зберігалися, зокрема, речі першої потреби. Унаслідок атаки складські приміщення зазнали пошкоджень, також є руйнування будівлі складу.

📢 «Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності. Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо, постраждало двоє людей», — йдеться в повідомленні.

Інформації про стан постраждалих та характер їхніх травм у наведеному повідомленні ОВА немає. Назву волонтерської організації та обсяг пошкодженої гуманітарної допомоги також не зазначено.

Пожежу після атаки ліквідували

За словами Кіпера, пожежу вдалося ліквідувати. На місці працюють відповідні служби, тривають заходи з усунення наслідків удару.

📢 «Наразі підрозділи ДСНС повністю ліквідували пожежу. Від ДСНС залучались понад 30 рятувальників», – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС Одеської області.

Того самого дня російські війська чотири рази атакували Дніпро. Під час ранкових ударів пошкоджене підприємство харчової промисловості. Загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Після наступних атак у місті горіли склади.

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 10 вересня загинули четверо людей. Ще 62 людини отримала поранення.

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