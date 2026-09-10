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Атака на Хмельницький: постраждали рятувальники й поліцейський

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Хмельницький: постраждали рятувальники й поліцейський 01
Фото: наслідки російської атаки на Хмельниччині / ДСНС України / 10.09.2026

Після російської атаки на Хмельницький увечері 9 вересня травмувалися четверо рятувальників та поліціянт. Працівники ДСНС постраждали внаслідок повторної детонації на території ринку, де виникла пожежа. Усіх чотирьох госпіталізували.

Про наслідки атаки повідомили начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та ДСНС України. Інформацію про травмованого правоохоронця очільник області оприлюднив додатково вранці 10 вересня.

💥 На території ринку сталася повторна детонація

За повідомленням Сергія Тюріна, під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Після збиття повітряної цілі уламки впали на територію одного з ринків обласного центру. Там спалахнула пожежа.

Коли підрозділи ДСНС розгортали сили й засоби на місці події, відбулася повторна детонація.

📢 «Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані чотири рятувальники: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували»,повідомили в ДСНС.

До ліквідації наслідків залучили 45 рятувальників і вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Поліціянту надали допомогу на місці

Вранці Сергій Тюрін уточнив, що внаслідок атаки також травмований поліціянт. Цю інформацію надало Головне управління Національної поліції в області. Правоохоронець отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації.

За даними ОВА, під час атаки сили ППО збили або подавили два російські безпілотники.

Очільник області подякував підрозділам протиповітряної оборони, рятувальникам та іншим службам, які ліквідовували наслідки атаки. Він також побажав постраждалим одужання.

Раніше, 5 вересня, російські війська атакували Хмельниччину безпілотниками. Тоді обласна адміністрація повідомляла про пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.

👉 Також нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва 9 вересня російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще одна людина постраждала. Після удару виникла пожежа.

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