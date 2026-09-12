Удар по Краматорську 12 вересня: є загиблі, двоє поранені

У Краматорську на Донеччині російський безпілотник влучив у легковий автомобіль, припаркований біля супермаркету. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Про наслідки удару по Краматорську в суботу, 12 вересня, повідомила пресслужба ДСНС України.

На парковці загорівся автомобіль

📢 «Донеччина: одна людина загинула, двоє поранені внаслідок удару російського дрона у Краматорську, який влучив у легковий автомобіль на парковці біля супермаркету. В одній із автівок виникла пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували», — йдеться в повідомленні.

Відомостей про стан поранених, їхній вік та особу загиблого в цьому повідомленні ДСНС немає.

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