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Удар по Краматорську 12 вересня: є загиблі, двоє поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Краматорську 12 вересня: є загиблі, двоє поранені 04
Фото: наслідки російського удару на Донеччині / ДСНС України / 12.09.2026

У Краматорську на Донеччині російський безпілотник влучив у легковий автомобіль, припаркований біля супермаркету. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Про наслідки удару по Краматорську в суботу, 12 вересня, повідомила пресслужба ДСНС України.

На парковці загорівся автомобіль

📢 «Донеччина: одна людина загинула, двоє поранені внаслідок удару російського дрона у Краматорську, який влучив у легковий автомобіль на парковці біля супермаркету. В одній із автівок виникла пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували», — йдеться в повідомленні.

Відомостей про стан поранених, їхній вік та особу загиблого в цьому повідомленні ДСНС немає.

👉 Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» тимчасово змінює сполучення із Сумами через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Поїзди сумського напрямку курсуватимуть до, та від станції Конотоп. Для подальшого перевезення пасажирів між Конотопом і Сумами організовують автобусні трансфери.

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