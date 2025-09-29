Понеділок, 29 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Шостий президент України Володимир Зеленський відзначив 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру та вшанував пам’ять усіх жертв масових розстрілів, які відбулися під час Другої світової війни. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

📢 «Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. Вічна памʼять усім жертвам», — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що під час нацистської окупації у Бабиному Яру було вбито близько ста тисяч людей. Серед них — єврейська громада Києва та представники інших національностей.

📢 «Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією росії», — підкреслив президент.

Згідно з даними Офісу президента, у пам’ятній церемонії взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, дипломати іноземних держав, зокрема посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, рабини та представники міжнародних організацій. До заходу також долучилися тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна і заступниця керівника ОП Олена Ковальська.

Учасники встановили лампадки біля меморіального знака «Менора», а представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Зеленський подякував іноземним послам, які долучилися до церемонії:

📢 «Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності», — сказав Зеленський.

Історики нагадують, що лише протягом 29–30 вересня 1941 року у Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч людей. Шлях, яким мешканців міста гнали до Бабиного Яру, отримав назву «Дорога смерті».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

25 дітей зі Станично-Луганської громади отримали літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

На росії остаточно помер турбо – пропагандист кеосаян

ПОДІЇ

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

У Татарстані окупанта України призначили заступником міністра

ПОДІЇ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України

ВАЖЛИВО

У НАТО рішуче відповіли на порушення повітряного простору союзників

ВАЖЛИВО

У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

ВІЙНА

Посол України у Польщі заявив про інтерес Варшави до досвіду релокованих громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

80 бойових зіткнень на фронті: окупанти здійснили 30 спроб прориву на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

ПОДІЇ

Пожежі після обстрілу пошкодили гектари лісів на Черкащині

ВІЙНА

Фейк: МАГАТЕ хоче «вкрасти» ЗАЕС у «законного власника»

СТОПФЕЙК

москва теж може залишитися без світла – Зеленський

ВАЖЛИВО

Підтримка ветеранів та дітей на Луганщині: нові напрямки співпраці з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Зеленський підтвердив, що без Китаю путін – ніщо

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"