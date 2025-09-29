Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Шостий президент України Володимир Зеленський відзначив 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру та вшанував пам’ять усіх жертв масових розстрілів, які відбулися під час Другої світової війни. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

📢 «Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. Вічна памʼять усім жертвам», — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що під час нацистської окупації у Бабиному Яру було вбито близько ста тисяч людей. Серед них — єврейська громада Києва та представники інших національностей.

📢 «Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією росії», — підкреслив президент.

Згідно з даними Офісу президента, у пам’ятній церемонії взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, дипломати іноземних держав, зокрема посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, рабини та представники міжнародних організацій. До заходу також долучилися тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна і заступниця керівника ОП Олена Ковальська.

Учасники встановили лампадки біля меморіального знака «Менора», а представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Зеленський подякував іноземним послам, які долучилися до церемонії:

📢 «Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності», — сказав Зеленський.

Історики нагадують, що лише протягом 29–30 вересня 1941 року у Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч людей. Шлях, яким мешканців міста гнали до Бабиного Яру, отримав назву «Дорога смерті».