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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номерами №12151 та №12152 були оприлюднені у понеділок, 28 жовтня.

Проєкт закону №12151 передбачає затвердження президентського указу про продовження воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Зі свого боку, законопроєкт №12152 пропонує продовжити дію указу про загальну мобілізацію.

Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть в Україні майже три роки з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

☝️ Нагадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше у своїй історії запровадила воєнний стан. Це відбулось після початку повномасштабного вторгнення росії. З того часу Верховна Рада вже 12 разів підтримувала продовження воєнного стану та мобілізації. Наразі останнє продовження діє до 9 листопада.

📌 Також повідомлялось, що в Україні частково відновили бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, повідомила пресслужба уряду в суботу, 26 жовтня.

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