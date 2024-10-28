Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номерами №12151 та №12152 були оприлюднені у понеділок, 28 жовтня.

Проєкт закону №12151 передбачає затвердження президентського указу про продовження воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Зі свого боку, законопроєкт №12152 пропонує продовжити дію указу про загальну мобілізацію.

Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть в Україні майже три роки з моменту повномасштабного російського вторгнення.

☝️ Нагадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше у своїй історії запровадила воєнний стан. Це відбулось після початку повномасштабного вторгнення росії. З того часу Верховна Рада вже 12 разів підтримувала продовження воєнного стану та мобілізації. Наразі останнє продовження діє до 9 листопада.

📌 Також повідомлялось, що в Україні частково відновили бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, повідомила пресслужба уряду в суботу, 26 жовтня.