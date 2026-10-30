Лубінець дістався окупованих Олешок: для виїзду жителів підготували 25 автобусів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у п’ятницю, 30 жовтня, прибув до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Українська делегація безпечно дісталася міста, де має відбутися доставка гуманітарної допомоги та організований виїзд цивільних. Про прибуття омбудсмен повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Ми в Олешках! Українська делегація безпечно дісталася міста», – написав Лубінець.

За його словами, на момент цього повідомлення режим тиші тривав уже 80 годин. На місці омбудсмен почав спілкуватися з жителями, щоб з’ясувати їхні потреби та визначити, яка допомога необхідна насамперед.

Раніше того ж дня Лубінець повідомив про перебування в Армянську. У тимчасово окупованому Криму він разом із російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою координував подальші дії в межах місії. До її висвітлення долучилися журналісти з трьох країн.

Омбудсмен зазначив, що для мешканців Олешок везуть гуманітарну допомогу. Особливу увагу приділяють людям похилого віку, людям з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.

📢 «Наше головне завдання – забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує», – наголосив він.

Для виїзду підготували автобуси та швидкі

Окреме завдання гуманітарної місії – забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних. За словами Лубінця, таку можливість мають надати кожному, хто бажає залишити Олешки.

📢 «Підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних», – повідомив омбудсмен.

Водночас виїзд залишається добровільним. Лубінець запевнив, що люди, які вирішать залишитися в місті, зможуть це зробити й отримають необхідну гуманітарну підтримку.

Напередодні омбудсмен підтвердив завершення розмінування визначених маршрутів. Гуманітарний конвой сформували та підготували до відправлення. Місцем його прибуття визначили центральну лікарню Олешок.

Для проведення операції координували дії делегації України, США та росії. Лубінець подякував Силам оборони України, відзначив взаємодію з російською уповноваженою та посередництво першої леді США Меланії Трамп. Він також наголосив на необхідності дотримання режиму тиші обома сторонами.

Домовленості щодо гуманітарної місії передбачають доставку допомоги мешканцям окупованого міста та створення умов для їхнього безпечного виїзду. Режим тиші почав діяти 27 жовтня. Передбачалося, що місія триватиме близько тижня, а гуманітарний вантаж доставлять 30 жовтня.

👉 Раніше повідомлялось, що українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.