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ВЛАДА

Частково відновлено бронювання від мобілізації працівників

Денис Молотов
Денис Молотов
Частково відновлено бронювання від мобілізації працівників

В Україні частково відновили бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, повідомила пресслужба уряду в суботу, 26 жовтня.

📢 «Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», – вказано у повідомленні.

Зазначено, що це рішення має на меті підтримати стабільне функціонування стратегічних галузей економіки, зокрема тих, що забезпечують оборонні потреби країни.

📢 «Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань», – підкреслили в уряді.

За результатами цього аудиту відповідні міністерства проаналізують та визначать, чи мали місце недобросовісні дії та. Чи існують підстави підозрювати корупційні прояви.

📢 «На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки», – зазначили у Кабміні.

Раніше у жовтні стало відомо, що уряд тимчасово призупинив бронювання працівників підприємств до середини листопада. Пізніше було ухвалено рішення провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій на відповідність критеріям для бронювання працівників.

У цей час ЗМІ повідомили, що представники бізнесу звернулися до шостого президента України Володимира Зеленського з проханням відновити бронювання. На їхню думку, рішення уряду може призвести до зупинки економіки країни та мати серйозні, а більше – катастрофічні наслідки.

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