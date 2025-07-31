Зеленський схвалив закони про НАБУ, САП і додаткове фінансування оборони

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП, а також документи щодо додаткового фінансування для ЗСУ, збільшення відпусток для військових і підтримки ветеранських підприємств. Про це глава держави повідомив у відеозверненні в четвер, 31 липня.

📢 «Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави», – заявив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у четвер, 31 липня.

☝️ Він наголосив, що підписаний закон гарантує незалежність таких ключових інституцій, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). За його словами, документ виключає будь-який зовнішній тиск або вплив, що може бути здійснений на правоохоронців.

Особливу увагу глава держави звернув на запровадження регулярних перевірок на поліграфі (детекторі брехні) для співробітників. Саме для тих, хто має доступ до державної таємниці або мають родичів у російській федерації. Це нововведення, як зазначив голова держави, має стати додатковою гарантією прозорості та доброчесності у роботі відповідних структур.

📌 Крім того, Зеленський повідомив про підписання ще одного важливого документа – закону щодо належного фінансового забезпечення Сил оборони України. Згідно з ним, передбачено додаткове виділення 412 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння, забезпечення дронів, а також на здійснення всіх необхідних виплат військовослужбовцям і родинам загиблих воїнів.

📢 «Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв», – заявив шостий президент України у своєму зверненні.

У своєму зверненні Зеленський також оголосив про нову соціальну ініціативу. Вона стосується українських військовослужбовців: ухвалено рішення щодо надання додаткових 15 днів щорічної відпустки. Зміни мають набути чинності вже з серпня.

Окрім того, він повідомив про підписання ще одного закону, який стосується підтримки ветеранів. Нові положення надають розширені можливості для ветеранських підприємств, що, за словами глави держави, сприятиме як економічному зростанню, так і соціальній реінтеграції захисників.

📢 «Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо:

22 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №12414, який, за словами громадських активістів, обмежив незалежність НАБУ і САП, поставивши їх під вплив Генерального прокурора. Закон одразу підписали голова парламенту Руслан Стефанчук та шостий президент України Володимир Зеленський, що викликало широкий резонанс.

Це рішення стало каталізатором громадських протестів у Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали ветування закону, наголошуючи на неприпустимості політичного тиску на антикорупційні органи. Занепокоєння висловили і західні партнери України, зокрема ЄС і США, які назвали це порушенням зобов’язань України у сфері боротьби з корупцією.

📆 Вже 24 липня, після низки заяв з боку міжнародних партнерів та в умовах громадського тиску, Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт №13533, який передбачав скасування ключових положень попереднього документа, що обмежував автономію НАБУ та САП.

🔔 Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт президента. За відновлення незалежності антикорупційних інституцій проголосувала необхідна більшість депутатів.