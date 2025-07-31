Четвер, 31 Липня, 2025
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Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП

Верховна Рада 31 липня ухвалила президентський законопроєкт №13533, яким відновлюється незалежність НАБУ і САП. Під час голосування 331 народний депутат підтримав документ, не зафіксовано жодного голосу «проти» чи «утримався». Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП☝️ За процедурне рішення щодо невідкладного підписання документа проголосували 326 депутатів. Одразу після цього спікер Руслан Стефанчук підписав ухвалений акт, і тепер його має затвердити шостий президент України Володимир Зеленський.

📊По фракціях:
  • Слуга Народу – 214;
  • ЄС – 27 ;
  • Голос – 16;
  • Батьківщина – 4;
  • Довіра – 17;
  • За майбутнє – 11;
  • Відновлення – 9;
  • Платформа за життя – 17,
  • Позафракційні – 15.
    Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП🧾 У тексті законопроєкту чітко зафіксовано, що:

     

  • Керівник САП та його прокурори не підпорядковуються генеральному прокурору.
  • Детективи НАБУ діють виключно за вказівками прокурорів САП.
  • Під час оперативної та оперативно-технічної роботи детективи НАБУ отримують доручення лише від інших детективів НАБУ або від прокурорів САП.

📌 Крім того, повернуто право прокурору САП визначати підслідність справ, передаючи їх у НАБУ — без участі або згоди генпрокурора. Також НАБУ відновлено повноваження за погодженням із САП розслідувати справи, які спочатку належали до юрисдикції інших слідчих органів.

🔁 Це суттєво змінює норми, закладені в попередньому законі, який Верховна Рада схвалила 22 липня під №12414. Тоді документ суттєво послабив незалежність НАБУ і САП, підпорядкувавши їх генеральному прокурору. Закон миттєво викликав критику громадськості й став причиною масових протестів у Києві та низці інших міст.

📢 «Люди вимагали від президента ветувати цей закон, однак документ був миттєво підписаний як спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, так і шостим президентом України Володимиром Зеленським», — згадують учасники протесту.

📅 Вже 24 липня, після різкої реакції з боку західних партнерів, Зеленський подав новий законопроєкт, що скасовував ключові норми попереднього документа. Саме цей проєкт і був сьогодні підтриманий Радою.

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