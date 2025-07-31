Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП

Верховна Рада 31 липня ухвалила президентський законопроєкт №13533, яким відновлюється незалежність НАБУ і САП. Під час голосування 331 народний депутат підтримав документ, не зафіксовано жодного голосу «проти» чи «утримався». Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

☝️ За процедурне рішення щодо невідкладного підписання документа проголосували 326 депутатів. Одразу після цього спікер Руслан Стефанчук підписав ухвалений акт, і тепер його має затвердити шостий президент України Володимир Зеленський.

📊По фракціях:

Слуга Народу – 214;

ЄС – 27 ;

Голос – 16;

Батьківщина – 4;

Довіра – 17;

За майбутнє – 11;

Відновлення – 9;

Платформа за життя – 17,

Позафракційні – 15.

🧾 У тексті законопроєкту чітко зафіксовано, що:

Керівник САП та його прокурори не підпорядковуються генеральному прокурору.

Детективи НАБУ діють виключно за вказівками прокурорів САП.

Під час оперативної та оперативно-технічної роботи детективи НАБУ отримують доручення лише від інших детективів НАБУ або від прокурорів САП.

📌 Крім того, повернуто право прокурору САП визначати підслідність справ, передаючи їх у НАБУ — без участі або згоди генпрокурора. Також НАБУ відновлено повноваження за погодженням із САП розслідувати справи, які спочатку належали до юрисдикції інших слідчих органів.

🔁 Це суттєво змінює норми, закладені в попередньому законі, який Верховна Рада схвалила 22 липня під №12414. Тоді документ суттєво послабив незалежність НАБУ і САП, підпорядкувавши їх генеральному прокурору. Закон миттєво викликав критику громадськості й став причиною масових протестів у Києві та низці інших міст.

📢 «Люди вимагали від президента ветувати цей закон, однак документ був миттєво підписаний як спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, так і шостим президентом України Володимиром Зеленським», — згадують учасники протесту.

📅 Вже 24 липня, після різкої реакції з боку західних партнерів, Зеленський подав новий законопроєкт, що скасовував ключові норми попереднього документа. Саме цей проєкт і був сьогодні підтриманий Радою.