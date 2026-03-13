Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном

Зустріч Зеленського і Макрона відбудеться у Парижі, куди шостий президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом для переговорів із президентом Франції. Про це повідомив український мовник Суспільне з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

За інформацією французького телеканалу BFMTV, який посилається на джерело в офісі французького президента, переговори лідерів заплановані у Єлисейському палаці.

У Парижі президенти планують обговорити актуальну безпекову ситуацію та подальшу підтримку України з боку Франції та європейських партнерів.

📢 «Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на росію, зокрема боротьбу з її “тіньовим флотом”», – заявили в Єлисейському палаці.

Крім того, під час переговорів сторони планують приділити увагу умовам досягнення справедливого та тривалого миру.

Також президенти підсумують виконання зобов’язань, узятих у межах «коаліції рішучих», що стосуються надання Україні гарантій безпеки.

☝️ У центрі перемовин також буде питання подальшого посилення міжнародного тиску на росію та координації дій союзників України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час робочого візиту до Франції вже проводила переговори з президентом Емманюелем Макроном.

