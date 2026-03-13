ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном

Денис Молотов
Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном
Ілюстративне фото з відкритих джерел: шостий президент України Володимир зеленський з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зустріч Зеленського і Макрона відбудеться у Парижі, куди шостий президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом для переговорів із президентом Франції. Про це повідомив український мовник Суспільне з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

За інформацією французького телеканалу BFMTV, який посилається на джерело в офісі французького президента, переговори лідерів заплановані у Єлисейському палаці.

У Парижі президенти планують обговорити актуальну безпекову ситуацію та подальшу підтримку України з боку Франції та європейських партнерів.

📢 «Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на росію, зокрема боротьбу з її “тіньовим флотом”», – заявили в Єлисейському палаці.

Крім того, під час переговорів сторони планують приділити увагу умовам досягнення справедливого та тривалого миру.

Також президенти підсумують виконання зобов’язань, узятих у межах «коаліції рішучих», що стосуються надання Україні гарантій безпеки.

☝️ У центрі перемовин також буде питання подальшого посилення міжнародного тиску на росію та координації дій союзників України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час робочого візиту до Франції вже проводила переговори з президентом Емманюелем Макроном.

👉 Нагадаємо, що стратегічне партнерство між Україною та Румунією було офіційно закріплене підписанням низки документів під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Нікушора Дана у Бухаресті.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Молодіжна рада Луганщини має долучатися до всіх сфер життя – Харченко

ЛУГАНЩИНА

План США щодо страхування суден у Ормузькій протоці має перешкоди

ПОЛІТИКА

США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: В Україні хочуть скасувати 8 березня і «залишити жінок без квітів»

СТОПФЕЙК

Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни

ВАЖЛИВО

У Черкасах працює центр підтримки для переселенців із Білолуцької громади

ЛУГАНЩИНА

Основні матеріали для теплих шкарпеток

СУСПІЛЬСТВО

У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

ПОДІЇ

Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

ВАЖЛИВО

«Біловодщина незламна»: як у Рівному допомагають переселенцям

ЛУГАНЩИНА

Кількість загиблих та поранених після удару по Слов’янську зросла

ВАЖЛИВО

У Дніпрі чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК

КРИМІНАЛ

ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір та змагання з баскетболу на кріслах колісних

СПОРТ

США можуть частково зняти нафтові санкції проти росії

ВАЖЛИВО

Російська студія планує випустити у Steam гру, присвячену “героям” Гостомеля. Геймери закликають скаржитися

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип