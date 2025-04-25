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Зеленський повернувся в Україну після скасування частини візиту до ПАР

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський повернувся в Україну після скасування частини візиту до ПАР

Зеленський повернувся в Україну після скорочення візиту до ПАР через масовану атаку рф, яка особливо завдала шкоди Києву. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

📢 «Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації», — сказав Никифоров журналістам.

Як відомо, 24 квітня Володимир Зеленський скасував частину офіційної програми візиту до Південно-Африканської Республіки. Це сталося на тлі масованого обстрілу української території з боку рф — найбільших втрат зазнала столиця.

Також за попереднім планом, глава держави мав відвідати Ватикан, де 26 квітня пройде прощання з Папою Римським Франциском.

☝️ Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 18 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки громадян рф.

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