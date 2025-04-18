Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

У п’ятницю, 18 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки громадян рф. Під санкції потрапили відомі російські артисти, спортсмени, а також особи й компанії, причетні до ракетної індустрії країни-агресора.
📄 Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону на торговельні операції, обмеження або повну заборону розповсюдження контенту на території України, а також інші обмеження, згідно з українським законодавством.
До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб, серед яких відомі діячі культури та спорту, публічно підтримуючі російську агресію проти України. Серед них:
- актриса Ірина Апексімова;
- актори Віталій Гогунський, Оскар Кучера, Євген Миронов, Олександр Панкратов-Чорний;
- виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman);
- кінорежисер Єгор Кончаловський;
- артист цирку Юрій Куклачов;
- артист балету Сергій Полунін, Микола Цискарідзе;
- виконавці Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов;
- репер Роман Чумаков (Жиган).
Окремо зазначено, що під санкції потрапила і лижниця Ірина Вяльбе.
Крім того, указ включає санкції проти 39 фізичних осіб і 60 юридичних осіб, які безпосередньо залучені до виробництва російських ракет.
📌 У повідомленні зазначається, що серед компаній, які потрапили під санкції, є й ті, що зареєстровані в Китаї — через співпрацю з ВПК росії.
☝️ Нагадаємо, що 11 квітня Зеленський вже запровадив санкції проти осіб, пов’язаних із кремлівськими пропагандистськими структурами. Серед них — медійники, чиновники та працівники державних каналів рф, які систематично поширюють дезінформацію та виправдовують збройну агресію.
💢 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні зміни засвідчені в картках законопроєктів №13172 та №13173, оприлюднених на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 18 квітня.