Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

У п’ятницю, 18 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки громадян рф. Під санкції потрапили відомі російські артисти, спортсмени, а також особи й компанії, причетні до ракетної індустрії країни-агресора.

📄 Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону на торговельні операції, обмеження або повну заборону розповсюдження контенту на території України, а також інші обмеження, згідно з українським законодавством.

До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб, серед яких відомі діячі культури та спорту, публічно підтримуючі російську агресію проти України. Серед них:

актриса Ірина Апексімова;

актори Віталій Гогунський , Оскар Кучера , Євген Миронов , Олександр Панкратов-Чорний;

, , , виконавець Микита Джигурда , співак Ярослав Дронов (Shaman);

, співак кінорежисер Єгор Кончаловський;

артист цирку Юрій Куклачов;

артист балету Сергій Полунін , Микола Цискарідзе;

, виконавці Микола Расторгуєв , Олександр Розенбаум , Ігор Сукачов;

, , репер Роман Чумаков (Жиган).

Окремо зазначено, що під санкції потрапила і лижниця Ірина Вяльбе.

Крім того, указ включає санкції проти 39 фізичних осіб і 60 юридичних осіб, які безпосередньо залучені до виробництва російських ракет.

📌 У повідомленні зазначається, що серед компаній, які потрапили під санкції, є й ті, що зареєстровані в Китаї — через співпрацю з ВПК росії.

☝️ Нагадаємо, що 11 квітня Зеленський вже запровадив санкції проти осіб, пов’язаних із кремлівськими пропагандистськими структурами. Серед них — медійники, чиновники та працівники державних каналів рф, які систематично поширюють дезінформацію та виправдовують збройну агресію.

💢 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні зміни засвідчені в картках законопроєктів №13172 та №13173, оприлюднених на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 18 квітня.