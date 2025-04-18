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Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

У п’ятницю, 18 квітня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки громадян рф. Під санкції потрапили відомі російські артисти, спортсмени, а також особи й компанії, причетні до ракетної індустрії країни-агресора.

📄 Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону на торговельні операції, обмеження або повну заборону розповсюдження контенту на території України, а також інші обмеження, згідно з українським законодавством.

До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб, серед яких відомі діячі культури та спорту, публічно підтримуючі російську агресію проти України. Серед них:

  • актриса Ірина Апексімова;
  • актори Віталій Гогунський, Оскар Кучера, Євген Миронов, Олександр Панкратов-Чорний;
  • виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman);
  • кінорежисер Єгор Кончаловський;
  • артист цирку Юрій Куклачов;
  • артист балету Сергій Полунін, Микола Цискарідзе;
  • виконавці Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов;
  • репер Роман Чумаков (Жиган).

Окремо зазначено, що під санкції потрапила і лижниця Ірина Вяльбе.

Крім того, указ включає санкції проти 39 фізичних осіб і 60 юридичних осіб, які безпосередньо залучені до виробництва російських ракет.

📌 У повідомленні зазначається, що серед компаній, які потрапили під санкції, є й ті, що зареєстровані в Китаї — через співпрацю з ВПК росії.

☝️ Нагадаємо, що 11 квітня Зеленський вже запровадив санкції проти осіб, пов’язаних із кремлівськими пропагандистськими структурами. Серед них — медійники, чиновники та працівники державних каналів рф, які систематично поширюють дезінформацію та виправдовують збройну агресію.

💢 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні зміни засвідчені в картках законопроєктів №13172 та №13173, оприлюднених на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 18 квітня.

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