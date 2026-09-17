Зеленський поклав обов’язки генпрокурора на Антона Ковальського

Виконувати обов’язки генерального прокурора України буде Антон Ковальський, який до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Відповідне рішення шостий президент України В.О. Зеленський оформив указом №946/2026 від 17 вересня.

📢 «Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” постановляю: покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов’язків генерального прокурора», — йдеться в указі.

Ковальський перебирає виконання обов’язків після звільнення Руслана Кравченка, відставку якого раніше погодила Верховна Рада.

ℹ️ Антону Ковальському 42 роки. Він народився 12 травня 1984 року у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство» й того ж року розпочав професійну діяльність в органах прокуратури.

Значна частина його кар’єри пов’язана з Вінниччиною. Там він працював старшим слідчим, прокурором та обіймав керівні посади. З вересня 2020 року до жовтня 2021-го був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Згодом перейшов на аналогічну посаду на Хмельниччині: керівником обласної прокуратури він став 1 липня 2025 року.

Що передувало зміні керівництва прокуратури

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора 7 вересня. Вже 15 вересня Верховна Рада надала згоду на його звільнення президентом.

Рішення підтримали 317 народних депутатів. Голосів проти та тих, хто утримався, не було; ще 23 парламентарі не голосували. Такі результати зафіксовані в матеріалах пленарного засідання Верховної Ради.

Того ж дня В.О. Зеленський підписав указ №932/2026 про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.

Відставка відбулася на тлі розслідування НАБУ та САП щодо діяльності ймовірної злочинної організації. За версією слідства, її очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Правоохоронці повідомляли про можливе сприяння роботі мережі шахрайських колцентрів, отримання неправомірної вигоди та легалізацію майна.

Сам Кравченко заперечував свою причетність до діяльності таких колцентрів. Повідомлення про розслідування та викладені слідством обставини не є встановленням його вини.

Під час парламентського розгляду відставки окремі народні депутати також порушували питання про зміну підходу до призначення генерального прокурора. Зокрема, йшлося про посилення парламентського контролю за роботою прокуратури.