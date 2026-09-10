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Молодь Луганщини навчалася аналізувати бюджети громад

Денис Молотов
Денис Молотов
Молодь Луганщини навчалася аналізувати бюджети громад 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Для членів Луганського регіонального молодіжного конгресу провели навчальну зустріч із представниками обласної адміністрації та податкової служби. Учасники на чолі з Каріною Ігнатушою розглянули формування місцевих бюджетів, податкові надходження та підготовку стратегій розвитку. Про захід повідомила Луганська ОВА в четвер, 10 вересня.

Заступниця голови ОДА Катерина Безгинська розповіла, що такі зустрічі для учасників конгресу проводять регулярно.

📢 «Такі заходи стали регулярною практикою для конгресу: молодь Луганщини має змогу з перших вуст отримувати інформацію про роботу органів влади та особливості управління регіоном», — зазначила вона.

📚 Як податки наповнюють місцеві бюджети

Про джерела надходжень до бюджетів розповіла в. о. начальника Головного управління ДПС у Луганській області Людмила Хворостян.

Учасники розібрали, які податки існують в Україні та чим місцеві податки відрізняються від загальнодержавних. Також обговорили, від чого залежить розмір платежів і як вони надходять до бюджетів громад.

Під час зустрічі йшлося про оподаткування майна, зокрема нерухомості, транспортний податок та інші обов’язкові платежі.

Окремою темою став вплив окупації на фінансове забезпечення громад Луганщини. Молоді пояснили, як ці обставини позначаються на наповненні бюджетів та які механізми продовжують діяти.

Таким чином, учасники розглянули і загальні принципи оподаткування, і особливості роботи з бюджетними надходженнями в умовах окупації громад.

📝 Як молодь Луганщини може долучатися до бюджетного процесу

Пошуку та аналізу інформації про бюджетні надходження присвятив виступ Ігор Куденко. Він очолює Департамент економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності ОДА.

Посадовець пояснив, як знаходити відомості про кошти, що надходять до громад, і аналізувати цю інформацію.

За його словами, прозорість бюджетного процесу дає молоді можливість самостійно відстежувати напрями використання коштів. На основі цих даних учасники можуть готувати обґрунтовані пропозиції щодо їх спрямування.

Окрім бюджетування, на зустрічі розглянули підготовку планів заходів і стратегій розвитку. Представникам конгресу розповіли про можливості участі в розробленні таких документів для власних громад та області.

Обговорення охопило кілька пов’язаних питань: звідки громади отримують кошти, як аналізувати бюджетну інформацію та як пропонувати напрями її використання.

👉 Також нагадаємо, що у Києві провели масштабний практичний інтенсив «Youth Policy Hub: Екосистема спроможності та стратегічного лідерства». Організатори присвятили захід посиленню управлінського потенціалу молодих громадян та їхній спроможності впливати на процеси ухвалення рішень

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