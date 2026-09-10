На Полтавщині затримали підприємця із Сіверськодонецька за підозрою в допомозі армії рф

СБУ затримала на Полтавщині власника кількох торговельних і транспортних компаній із Сіверськодонецька. За даними слідства, його підприємства сплачували податки до бюджету рф та передавали майно російським військовим. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

⚠️ Як працювали підприємства на окупованій території

Слідчі встановили, що у 2022–2023 роках підприємець перереєстрував свої компанії в державних органах рф. Керівниками він призначив колишніх підлеглих.

Сам власник виїхав на підконтрольну Україні територію. Звідти, за версією слідства, він дистанційно координував роботу підприємств та отримував прибуток через криптовалютні схеми.

У СБУ стверджують, що діяльність компаній передбачала взаємодію з окупаційною владою. Окрім сплати податків до російського бюджету, підприємства надавали безпосередню допомогу військам рф.

👥 Яке майно передали російським військовим

За матеріалами справи, у 2025 році гендиректор однієї з компаній у Сіверськодонецьку уклав «договір дарування». Його іншою стороною була військова частина південного військового округу рф.

За цим договором російським військовим передали один з об’єктів підприємства для потреб війни проти України.

Надалі, як повідомляє СБУ, окупантам передали автомобіль, підсилювач сигналу для дронів і будівельні матеріали. Також для них придбали системи скидання для бойових безпілотників. За цю допомогу керівництво компанії отримало офіційну подяку від командира підрозділу зс рф.

Слідство також встановило, що на території торговельно-розважального центру підприємства розміщували російські пропагандистські банери. За даними СБУ, цьому сприяв очільник підприємства.

Крім того, правоохоронці повідомили про задокументовані перекази значних сум на підтримку партії «єдіная россія». Розміру цих переказів у повідомленні не наведено.

⚖️ Затримання підприємця та повідомлення про підозру

Оперативники СБУ затримали власника компаній на Полтавщині під час його поїздки автошляхом. Після цього правоохоронці провели обшуки в помешканні, офісі та автомобілі фігуранта.

Було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, готівку в різних валютах та ювелірні вироби. За повідомленням СБУ, на вилученій техніці виявили докази, які стосуються справи.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Провадження стосується пособництва державі-агресору.

На момент повідомлення правоохоронці вирішували питання про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваного.

Іншому фігуранту, який перебуває на тимчасово окупованій території, повідомили про підозру заочно. Йому інкримінують пособництво державі-агресору за частиною 1 статті 111-2 КК України.

Заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

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👉 Також нагадаємо, що СБУ заочно повідомила про підозру жительці Щастинського району Луганщини. За даними слідства, вона очолила станцію «Новий Айдар» на окупованій території та забезпечує залізничні перевезення для російських військ.