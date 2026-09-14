Знову крутимо стрілки: коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році 

У 2026 році Україна знову перейде на зимовий час. У ніч із суботи на неділю, 25 жовтня, о 04:00 годинники потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00.

Тобто цієї ночі можна буде поспати на годину довше. Смартфони, комп’ютери, планшети та інші пристрої з автоматичним визначенням часу зазвичай зроблять усе самі. Вручну доведеться перевести механічні годинники, частину побутової техніки, автомобільні годинники та пристрої, на яких автоматична синхронізація вимкнена.

Перехід відбудеться попри те, що ще два роки тому Верховна Рада проголосувала за скасування сезонного переведення годинників. Закон ухвалили, передали президенту — і на цьому історія фактично зупинилася.

Закон ухвалили ще у 2024 році. Чому ми досі переводимо годинники

Чинний порядок визначає постанова Кабінету Міністрів №509 «Про порядок обчислення часу на території України», ухвалена ще 13 травня 1996 року.

Вона встановлює київський час другого часового поясу та два сезонні переходи: в останню неділю березня о 03:00 стрілки переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня о 04:00 — на годину назад.

Саме за цим правилом Україна 29 березня 2026 року перейшла на літній час UTC+3. А 25 жовтня має повернутися до стандартного часу UTC+2.

Здавалося б, цього вже не мало бути. 16 липня 2024 року Верховна Рада 261 голосом ухвалила законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні». Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників і фактично закріплює постійний київський час UTC+2 — той самий, який ми звикли називати зимовим.

21 серпня 2024 року закон підписав голова Верховної Ради, після чого його направили президенту. Минуло понад два роки, але на цьому процедура й зависла. Станом на 14 вересня 2026 року в офіційній картці документа останнім етапом залишається: «Закон направлено на підпис Президенту України».

Підпису президента немає, оприлюдненого закону також немає, а отже новий порядок не запрацював.

Ситуація при цьому юридично доволі дивна. Стаття 94 Конституції України відводить президенту 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до парламенту зі своїми пропозиціями. Якщо закон у цей строк не повернуто, Конституція визначає його таким, що вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

У випадку №4201 минули не 15 днів, а понад два роки. Водночас закон не оприлюднений і чинності не набув. Тому для громадян і державних систем продовжує працювати старе правило Кабміну: навесні — година вперед, восени — година назад.

А навіщо взагалі досі переводити годинники

Історично літній час запроваджували насамперед для того, щоб краще використовувати світлу частину доби. Влітку годинник переводять уперед, завдяки чому ввечері довше світло.

Аргумент про значну економію електроенергії сьогодні вже не виглядає таким переконливим, як кілька десятиліть тому. Структура споживання змінилася: електрика йде не лише на освітлення, а й на кондиціонери, побутову техніку, електроніку та безліч інших систем.

Є й медична дискусія. Американська академія медицини сну, наприклад, виступає за відмову від сезонних переходів на користь постійного стандартного часу, вважаючи його кращим для людських циркадних ритмів.

Великий систематичний огляд 157 досліджень, опублікований у 2026 році, виявив як негативні, так і нейтральні та потенційно позитивні ефекти. Найпослідовніше негативний результат простежується після весняного переходу, коли люди фактично втрачають годину сну. Осіннє переведення назад переноситься значно легше.

Тобто наука дає сильні аргументи проти механічної зміни режиму двічі на рік, але не підтверджує всі страшилки, які традиційно з’являються перед кожним переведенням стрілок.

До речі, Україна тут не виняток. У Європейському Союзі питання відмови від сезонного часу обговорюють із 2018 року, однак остаточного рішення держави-члени так і не ухвалили. Тому країни ЄС у 2026 році також продовжують переводити годинники. Для України це має ще й практичне значення: синхронний перехід з більшістю європейських країн зберігає звичну різницю в часі для транспорту, міжнародного бізнесу та комунікацій.

Отже, восени 2026 року ніякої нової системи немає. У ніч із 24 на 25 жовтня о 04:00 переводимо годинники на одну годину назад — на 03:00.

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