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Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні зміни засвідчені в картках законопроєктів №13172 та №13173, оприлюднених на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 18 квітня.

📢 «Повернуто з підписом від президента України», — зазначено у картках обох законів.

Згідно з ухваленими документами, воєнний стан і мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів — з 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року включно.

☝️ Нагадаємо, що режим воєнного стану вперше запроваджено в Україні 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення росії. Цей режим передбачає обмеження деяких конституційних прав і свобод громадян, посилену роботу військових адміністрацій, заборону виборів, а також спрощену систему мобілізації та реквізиції майна для потреб оборони.

⚠️ З початку повномасштабної війни Верховна Рада вже 15 разів ухвалювала рішення про продовження воєнного стану і мобілізації.

📌 Раніше стало відомо, шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти — №13172 та №13173 — щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи були оприлюднені на сайті парламенту у вівторок, 15 квітня.

📌 Верховна Рада України вже в середу, 16 квітня, підтримала рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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