Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні зміни засвідчені в картках законопроєктів №13172 та №13173, оприлюднених на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 18 квітня.

📢 «Повернуто з підписом від президента України», — зазначено у картках обох законів.

Згідно з ухваленими документами, воєнний стан і мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів — з 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року включно.

☝️ Нагадаємо, що режим воєнного стану вперше запроваджено в Україні 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення росії. Цей режим передбачає обмеження деяких конституційних прав і свобод громадян, посилену роботу військових адміністрацій, заборону виборів, а також спрощену систему мобілізації та реквізиції майна для потреб оборони.

⚠️ З початку повномасштабної війни Верховна Рада вже 15 разів ухвалювала рішення про продовження воєнного стану і мобілізації.

📌 Раніше стало відомо, шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти — №13172 та №13173 — щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи були оприлюднені на сайті парламенту у вівторок, 15 квітня.

📌 Верховна Рада України вже в середу, 16 квітня, підтримала рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.