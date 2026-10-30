Міністр закордонних справ росії сергій лавров у п’ятницю, 30 жовтня, прибув до Атланти, де очолить російську делегацію на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти. Про прибуття повідомило мзс рф, передає агентство Anadolu.

Міністерська зустріч триватиме два дні – 30 та 31 жовтня. Її приймає державний секретар США Марко Рубіо. Захід є одним з етапів підготовки до саміту лідерів G20, який цього року організовують Сполучені Штати.

В офіційному повідомленні Держдепартаменту серед пріоритетів зустрічі названі економічний розвиток, енергетична безпека та новітні технології.

Про намір лаврова взяти участь у засіданні російське зовнішньополітичне відомство повідомляло ще до його прибуття. Тепер він перебуває у США для участі в переговорах міністерського рівня.

Що відомо про грудневий саміт та можливу участь України

Саміт лідерів G20 запланований на 14–15 грудня в комплексі Trump National Doral у Маямі, штат Флорида. Ці дати та місце проведення зазначені в повідомленні Міністерства фінансів США.

Президент США Дональд Трамп запросив на саміт російського диктатора володимира путіна. У кремлі заявили, що вдячні за запрошення та цінують його, однак рішення про участь пообіцяли ухвалити пізніше.

Трамп також раніше говорив, що не знає, чи приїде путін до Маямі, водночас висловивши готовність прийняти його на зустрічі.

Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна готова бути представлена на найвищому рівні, якщо отримає запрошення. Про це він сказав 22 жовтня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

📢 «Безумовно, якщо президент Трамп запросить в такий формат Україну, Україна буде там представлена на найвищому рівні», – зазначив Зеленський.

На момент тієї заяви, за словами українського президента, Київ ще не отримав відповідного сигналу від американської сторони, але розраховував на запрошення.

👉 Нагадаємо, повідомлялось що Міністр закордонних справ росії сергій лавров планує взяти участь у зустрічі глав МЗС країн Великої двадцятки в американській Атланті. Про це 28 жовтня заявила речниця російського мзс марія захарова.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.