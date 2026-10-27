Франція вимагатиме санкцій ЄС за російське втручання в Африці

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що домагатиметься європейських санкцій проти осіб, відповідальних за кампанію інформаційного втручання в африканських країнах. Заяву, оприлюднено 27 жовтня в соцмережі X (колишній Twitter).

За словами очільника французької дипломатії, росія намагається маніпулювати громадською думкою в суверенних державах Африки та інших регіонів, щоб завдати шкоди інтересам Франції.

Барро послався на звіт Viginum – державної служби, яка виявляє іноземне цифрове втручання. Міністр стверджує, що документ містить докази відповідної операції, спрямованої, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго.

📢 «Я вимагатиму запровадження європейських санкцій проти осіб, відповідальних за цю операцію втручання, спрямовану, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго», – заявив глава МЗС.

Конкретних осіб, щодо яких Франція пропонуватиме обмеження, в наведеній заяві не названо. Барро також звинуватив росію у спробах «колонізувати свідомість людей» та висловив переконання, що такі зусилля не досягнуть мети.

ℹ️ Viginum створили 13 липня 2021 року. Служба підпорядковується Генеральному секретаріату оборони та національної безпеки Франції. Її завдання – виявляти й досліджувати іноземні цифрові операції, спрямовані на маніпулювання інформацією та завдання шкоди французьким інтересам. Це зазначено в офіційному описі повноважень Viginum.

📌 Заява Барро пролунала на тлі активізації російських контактів з африканськими державами. Напередодні, 26 жовтня, ГУР Міноборони України повідомило, що москва готується до саміту «росія – Африка», запланованого на 28–29 жовтня.

За оцінкою ГУР, кремль прагне використати зустріч для розширення військово-політичного та економічного впливу на континенті й отримання додаткових ресурсів для своєї воєнної машини.

Зокрема, українська розвідка повідомляє про наміри росії запропонувати Камеруну, Конго, Мадагаскару, Нігерії та Того угоди про спрощений доступ російських військових кораблів і допоміжних суден до їхніх портів. ГУР також пов’язує активність москви з прагненням розширити доступ до природних ресурсів і вербування іноземців для війни проти України.

👉 Також нагадаємо, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню.