ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Франція вимагатиме санкцій ЄС за російське втручання в Африці

Жан-Ноель Барро звинуватив москву в маніпулюванні громадською думкою, зокрема в Камеруні та Республіці Конго. За словами міністра, операцію задокументувала французька служба Viginum.

Денис Молотов
Денис Молотов
Франція вимагатиме санкцій ЄС за російське втручання в Африці
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 27.10.2026

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що домагатиметься європейських санкцій проти осіб, відповідальних за кампанію інформаційного втручання в африканських країнах. Заяву, оприлюднено 27 жовтня в соцмережі X (колишній Twitter).

За словами очільника французької дипломатії, росія намагається маніпулювати громадською думкою в суверенних державах Африки та інших регіонів, щоб завдати шкоди інтересам Франції.

Барро послався на звіт Viginum – державної служби, яка виявляє іноземне цифрове втручання. Міністр стверджує, що документ містить докази відповідної операції, спрямованої, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго.

📢 «Я вимагатиму запровадження європейських санкцій проти осіб, відповідальних за цю операцію втручання, спрямовану, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго», – заявив глава МЗС.

Конкретних осіб, щодо яких Франція пропонуватиме обмеження, в наведеній заяві не названо. Барро також звинуватив росію у спробах «колонізувати свідомість людей» та висловив переконання, що такі зусилля не досягнуть мети.

ℹ️ Viginum створили 13 липня 2021 року. Служба підпорядковується Генеральному секретаріату оборони та національної безпеки Франції. Її завдання – виявляти й досліджувати іноземні цифрові операції, спрямовані на маніпулювання інформацією та завдання шкоди французьким інтересам. Це зазначено в офіційному описі повноважень Viginum.

📌 Заява Барро пролунала на тлі активізації російських контактів з африканськими державами. Напередодні, 26 жовтня, ГУР Міноборони України повідомило, що москва готується до саміту «росія – Африка», запланованого на 28–29 жовтня.

За оцінкою ГУР, кремль прагне використати зустріч для розширення військово-політичного та економічного впливу на континенті й отримання додаткових ресурсів для своєї воєнної машини.

Зокрема, українська розвідка повідомляє про наміри росії запропонувати Камеруну, Конго, Мадагаскару, Нігерії та Того угоди про спрощений доступ російських військових кораблів і допоміжних суден до їхніх портів. ГУР також пов’язує активність москви з прагненням розширити доступ до природних ресурсів і вербування іноземців для війни проти України.

👉 Також нагадаємо, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Кременчуці російський дрон влучив у будівлю телерадіокомпанії

ВІЙНА

В Україну повернули ще 252 тіла загиблих воїнів

ВАЖЛИВО

Україна зможе закуповувати зброю через агентство НАТО

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронів на окуповані території – у Луганську, Маріуполі та Бердянську вибухи, пожежі й відключення світла

ПОДІЇ

«Гуманісти» рф по Києву випустили 21 балістичну ракету – Зеленський

ВАЖЛИВО

Рада змінила правила перебування іноземних військових в Україні: що передбачає новий закон

КОРДОН

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

ПОДІЇ

Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах

ПОДІЇ

Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі – перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни

ПОДІЇ

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

ПОДІЇ

Українська авіакомпанія “Константа” виграла суд проти росії на майже 30 млн грн за знищене майно

ПОДІЇ

Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів

ПОДІЇ

Google відмовилася перейменовувати Атлантичний океан на прохання Трампа

ПОДІЇ

В Одесі закидали камінням будівлю ТЦК: поліція затримала двох людей

СУСПІЛЬСТВО

Starlink і Starshield в Україні запрацювали під час руху понад 161 км/год – джерела

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип