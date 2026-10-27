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Стубб і Стьоре зателефонували путіну після консультацій з Україною

Лідери Фінляндії та Норвегії обговорили припинення російської агресії й підтвердили підтримку України. У розмові вони представляли власні держави, а не всю Європу.

Денис Молотов
Денис Молотов
Стубб і Стьоре зателефонували путіну після консультацій з Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у вівторок, 27 жовтня, провели спільну телефонну розмову з російським правителем володимиром путіним. Обидва політики перебували в Гельсінкі та самі ініціювали дзвінок. Перед розмовою вони провели консультації з Україною, повідомила канцелярія прем’єр-міністра Норвегії.

Головними темами стали російська війна проти України, дипломатичні зусилля для її завершення та безпека Європи. Стубб і Стьоре прагнули безпосередньо передати путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів. В офіційній заяві цей контакт пов’язали із запланованою зустріччю в Абу-Дабі.

Окремо канцелярія наголосила: президент Фінляндії та очільник норвезького уряду виступали як керівники своїх країн, а не як представники всієї Європи.

Під час розмови обидва лідери підтвердили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть підтримувати Україну. Вони також наголосили на необхідності завершити війну та відновити переговори.

📢 «Обговорення було відвертим і діловим. Ми є сусідами росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – на безпеку всієї Європи. Для припинення війни необхідний прямий діалог», – заявив Стубб.

Стьоре зі свого боку звернув увагу на величезні людські й матеріальні втрати та довготривалі наслідки руйнувань. За його словами, співрозмовники наголосили на важливості кроків, які сприятимуть деескалації війни.

До порядку денного також увійшли питання стабільності та передбачуваності в Балтійському регіоні й на півночі Європи.

Дзвінок став продовженням дипломатичних контактів в Осло 20 жовтня. Тоді Володимир Зеленський зустрівся зі Стуббом і Стьоре, а також провів спільні переговори за участю американського спецпосланця Стіва Віткоффа. Джаред Кушнер долучився дистанційно, повідомляв Офіс президента України.

За інформацією Associated Press, після телефонної розмови з путіним лідери Фінляндії та Норвегії також поспілкувалися із Зеленським.

👉 Також нагадаємо, що Україна протягом майже місяця очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для зенітних комплексів Patriot і NASAMS.

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