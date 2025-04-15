Вівторок, 15 Квітня, 2025
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Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти — №13172 та №13173 — щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи були оприлюднені на сайті парламенту у вівторок, 15 квітня.

Законодавчі ініціативи передбачають чергове продовження терміну дії правових режимів — воєнного стану та мобілізації — ще на 90 діб.

Станом на момент публікації обидва законопроєкти знаходяться на розгляді парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який здійснює підготовку до розгляду у сесійній залі.

📌 Нагадаємо, режим воєнного стану був введений в Україні вранці 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації.

З того часу Верховна Рада вже 14 разів голосувала за його продовження, разом із загальною мобілізацією. Прийняття цих законопроєктів стане 15-м таким рішенням українського парламенту з початку повномасштабної війни.

Так, минулого разу, 15 січня Верховна Рада України підтримала рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Термін їхньої дії було продовжено ще на 90 днів. Рішення про подовження воєнного стану підтримали ✅315 депутатів, а за продовження мобілізації проголосували ✅ 310 народних обранців.

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