Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти — №13172 та №13173 — щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи були оприлюднені на сайті парламенту у вівторок, 15 квітня.

Законодавчі ініціативи передбачають чергове продовження терміну дії правових режимів — воєнного стану та мобілізації — ще на 90 діб.

Станом на момент публікації обидва законопроєкти знаходяться на розгляді парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який здійснює підготовку до розгляду у сесійній залі.

📌 Нагадаємо, режим воєнного стану був введений в Україні вранці 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації.

З того часу Верховна Рада вже 14 разів голосувала за його продовження, разом із загальною мобілізацією. Прийняття цих законопроєктів стане 15-м таким рішенням українського парламенту з початку повномасштабної війни.

Так, минулого разу, 15 січня Верховна Рада України підтримала рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Термін їхньої дії було продовжено ще на 90 днів. Рішення про подовження воєнного стану підтримали ✅315 депутатів, а за продовження мобілізації проголосували ✅ 310 народних обранців.