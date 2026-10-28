People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року

Американський актор Ноа Вайлі отримав титул Sexiest Man Alive – найсексуальнішого чоловіка року за версією журналу People. Видання оголосило свій вибір 27 жовтня та опублікувало інтерв’ю з актором. Вайлі зізнався, що така увага стала для нього цілковитою несподіванкою.

📢 «Я подумав, що це схоже на розіграш», – розповів він.

За словами актора, він ніколи не уявляв себе володарем цього титулу. Однак дружина Сара переконала його прийняти пропозицію журналу: вона вважає, що він заслуговує на увагу завдяки своїм людським якостям і тому, яким є чоловіком та батьком. Вайлі також пожартував, що дружина задоволена відзнакою, адже вона підтверджує її гарний смак.

Вибір People спричинив суперечки в соцмережах. Частина коментаторів критикувала рішення редакції, тоді як інші підтримали актора. Про дискусію під дописом журналу в Instagram повідомляє The Daily Beast.

Серед тих, хто не погодився з вибором, були прихильники іншої зірки «Пітта» – Шона Хетосі. Натомість захисники Вайлі наголошували на його харизмі, таланті та привабливості, яка, на їхню думку, лише посилюється з віком.

Дехто з користувачів також зауважив, що сприймає титул ширше за оцінку зовнішності: через характер, почуття гумору, щирість і культурний вплив людини. Це міркування коментаторів, а не оприлюднений перелік офіційних критеріїв People.

Від Джона Картера до доктора Роббі: чим відомий Ноа Вайлі

Широку популярність Вайлі принесла роль лікаря Джона Картера в медичному серіалі «Швидка допомога». Серед інших його відомих робіт – роль Флінна Карсена у трилогії пригодницьких фільмів «Бібліотекар» та серіалі-продовженні «Бібліотекарі».

Нову хвилю уваги до актора привернув «Пітт». У ньому Вайлі грає доктора Майкла «Роббі» Робінавіча – керівника зміни відділення невідкладної допомоги вигаданої лікарні в Піттсбурзі. Він відповідає за пацієнтів, координує роботу команди та навчає молодих медиків.

За офіційним описом HBO Max, кожен епізод першого сезону показує одну годину 15-годинної зміни доктора Роббі. Вайлі також є виконавчим продюсером проєкту.

👉 Також нагадаємо, що політики, ракети, роботи, гроші й медичні символи – обкладинки щорічного прогнозу The Economist регулярно стають приводом для суперечок.