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People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року

55-річний актор, відомий за серіалами «Швидка допомога» та «Пітт», спершу сприйняв новину як розіграш. Прийняти відзнаку його переконала дружина Сара.

Денис Молотов
Денис Молотов
People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року 01
Фото: американський актор Noah Wyle / Sexiest Man Alive / People 2026

Американський актор Ноа Вайлі отримав титул Sexiest Man Alive – найсексуальнішого чоловіка року за версією журналу People. Видання оголосило свій вибір 27 жовтня та опублікувало інтерв’ю з актором. Вайлі зізнався, що така увага стала для нього цілковитою несподіванкою.

📢 «Я подумав, що це схоже на розіграш», – розповів він.

People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року
Фото: американський актор Noah Wyle / Sexiest Man Alive / People 2026

За словами актора, він ніколи не уявляв себе володарем цього титулу. Однак дружина Сара переконала його прийняти пропозицію журналу: вона вважає, що він заслуговує на увагу завдяки своїм людським якостям і тому, яким є чоловіком та батьком. Вайлі також пожартував, що дружина задоволена відзнакою, адже вона підтверджує її гарний смак.

Вибір People спричинив суперечки в соцмережах. Частина коментаторів критикувала рішення редакції, тоді як інші підтримали актора. Про дискусію під дописом журналу в Instagram повідомляє The Daily Beast.

Серед тих, хто не погодився з вибором, були прихильники іншої зірки «Пітта» – Шона Хетосі. Натомість захисники Вайлі наголошували на його харизмі, таланті та привабливості, яка, на їхню думку, лише посилюється з віком.

People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року 03
Фото: американський актор Noah Wyle / Sexiest Man Alive / People 2026

Дехто з користувачів також зауважив, що сприймає титул ширше за оцінку зовнішності: через характер, почуття гумору, щирість і культурний вплив людини. Це міркування коментаторів, а не оприлюднений перелік офіційних критеріїв People.

Від Джона Картера до доктора Роббі: чим відомий Ноа Вайлі

Широку популярність Вайлі принесла роль лікаря Джона Картера в медичному серіалі «Швидка допомога». Серед інших його відомих робіт – роль Флінна Карсена у трилогії пригодницьких фільмів «Бібліотекар» та серіалі-продовженні «Бібліотекарі».

Нову хвилю уваги до актора привернув «Пітт». У ньому Вайлі грає доктора Майкла «Роббі» Робінавіча – керівника зміни відділення невідкладної допомоги вигаданої лікарні в Піттсбурзі. Він відповідає за пацієнтів, координує роботу команди та навчає молодих медиків.

За офіційним описом HBO Max, кожен епізод першого сезону показує одну годину 15-годинної зміни доктора Роббі. Вайлі також є виконавчим продюсером проєкту.

👉 Також нагадаємо, що політики, ракети, роботи, гроші й медичні символи – обкладинки щорічного прогнозу The Economist регулярно стають приводом для суперечок.

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