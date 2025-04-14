Понеділок, 14 Квітня, 2025
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Зеленський озвучив втрати через війну серед військових та цивільних

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський озвучив втрати через війну серед військових та цивільних

Близько 13 тисяч цивільних осіб та до 100 тисяч українських військових загинули внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

Зеленський озвучив втрати через війну серед військових та цивільних📢 «Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, саме український народ платить найвищу ціну за свободу та незалежність.

📢 «Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше — ми віддали життя наших людей», — підкреслив шостий президент України.

📌 Ці цифри є одними з найвищих, озвучених офіційно за весь час повномасштабної війни, що триває вже понад три роки. Вони також ілюструють масштаб трагедії, що охопила як фронт, так і цивільне життя в Україні.

🕯️ Нагадаємо, у Вербну неділю, 13 квітня, російська армія завдала удару  балістичними ракетами по центру Сум. Внаслідок атаки загинули 34 людини, ще понад 110 дістали поранення. Це одна з найбільш трагічних атак по цивільному населенню за останні місяці.

За офіційними оцінками української сторони, втрати російської армії з початку вторгнення перевищили 933 980 осіб.

📌 Також раніше стало відомо, що Україна готова придбати одну систему Patriot за $1,5 млрд. Однак, для ефективного прикриття міст від повітряних атак потрібно ще щонайменше дев’ять таких батарей.

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