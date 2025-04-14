Понеділок, 14 Квітня, 2025
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Україна готова за $1,5 млрд придбати систему Patriot, але потрібно ще 10

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна готова за $1,5 млрд придбати систему Patriot, але потрібно ще 10

Україна готова придбати одну систему Patriot за $1,5 млрд. Однак, для ефективного прикриття міст від повітряних атак потрібно ще щонайменше дев’ять таких батарей. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу CBS News, яке було оприлюднене в понеділок, 14 квітня.

📢 «Одну систему, яка коштує $1,5 млрд, ми готові купити. А нам потрібно щонайменше 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільні… Ми готові заплатити ці $1,5 млрд, ми знайдемо ці гроші і все заплатимо», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, ще одним потенційним шляхом посилення протиповітряного захисту України є отримання ліцензій на виробництво самих систем Patriot та ракет до них. Президент зазначив, що це питання порушувалося під час перемовин із Джо Байденом, за його каденції, та просив Дональда Трампа.

📢 «Ми хотіли за це заплатити, отримати ліцензії. А потім зрозуміти, як, в які терміни ми можемо побудувати повноцінну систему закриття нашого неба», — пояснив Зеленський.

Крім того, він звернув увагу на те, що комплекси Patriot вже розгорнуті в деяких країнах, де наразі не ведуться бойові дії.

📢 «Ми навіть були готові отримати їх в оренду. Розуміючи, що якщо буде якийсь виклик в тій чи іншій країні, якщо їх треба буде дуже швидко повернути», — наголосив президент України.

📌 Раніше стало відомо, що український оборонний сектор працює над розробкою вітчизняного аналога системи Patriot. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

☝️ Також нагадаємо, що Україна та Європейський Союз продовжили дію особливого режиму, який отримав назву «транспортний безвіз» до кінця 2025 року. Інформацію про домовленості повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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