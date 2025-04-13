Суми: росіяни вбили 34 людини, серед них двоє дітей. 117 поранено

У неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали удару балістичними ракетами по самому центру Сум. За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 18:00 загинуло 34 людини, серед них дві дитини.

Кількість поранених також зростає — 117 людей, включно з 15 дітьми. У пресслужбі ДСНС підкреслили, що ця трагедія є непоправною втратою для всієї країни, висловивши щирі співчуття родинам загиблих.

Увечері шостий президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому розповів деталі трагедії:

📢 «Суми. Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п’ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи.

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке».

📌 За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, удар був завданий, ймовірно, ракетами з касетним спорядженням, коли в центрі міста перебувало багато людей:

📢 «Ворог застосував засоби ураження, ймовірно ракети, із касетним спорядженням по центру міста, де в цей час знаходилося багато людей. Сьогодні велике свято, люди поверталися із церкви. Ракета розірвалась у повітрі. Уламками посічені стіни будівель. На жаль, маємо загиблих. Найбільше жертв – це люди, які знаходились у тролейбусі, фактично всі пасажири загинули», — розповів Артюх в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Внаслідок атаки пошкоджені корпуси університету, у житлових будинках повибивало вікна та двері, уламки ракет засіяли цілий квартал.

🚒🚑 На місці працюють рятувальні служби. Завали обстежено, під ними людей немає. Задіяно кінологів, спецтехніку для висотних робіт, триває демонтаж небезпечних конструкцій. Медики й психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Володимир Артюх також зазначив:

📢 «Питання допомоги мешканцям відпрацьовані як на рівні області, так і громади, міжнародних та громадських організацій. Також залучаються волонтери, які теж надаватимуть людям необхідну допомогу».

⚠️ Міжнародна спільнота вже відреагувала на атаку по Сумах. Свої заяви зробили:

Президент Франції Еммануель Макрон ;

; Президент Латвії Едгарс Рінкевичс ;

; Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен ;

; Президентка Молдови Майя Санду ;

; Голова Євроради Антоніу Кошта ;

; Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, який назвав напад «таким, що переходить будь-яку межу пристойності».

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👉 Також раніше стало відомо, що У неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по лікарні в Семенівці Чернігівської області. Атаку здійснено з використанням ударного дрона (БпЛА).