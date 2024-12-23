Застарілий орєшнік путіна

Начебто «новітня» ракета «Орєшнік», використана російськими військовими для удару по Дніпру 21 листопада, не відповідає заявам диктатора рф володимира путіна щодо її «новітніх технологій». Експертиза уламків підтвердила: окремі частини ракети були виготовлені понад сім років тому. Цю інформацію надали джерела українського профільного видання Defense Express.

Експертиза деталей

На одній зі знайдених деталей ракети було виявлено серійний номер із датою виробництва — 12 квітня 2017 року. Саме тоді росія планувала розгортання стратегічного комплексу РС-26 «Рубіж», який мав стати продовженням розробок ракети «Ярс». Однак у березні 2018 року Міністерство оборони рф відмовилося від реалізації цих планів.

Експерти припускають, що проєктування «Орєшніка» розпочалося щонайменше у 2010-х роках. Дата на знайденій деталі, 2017 рік, лише підтверджує завершальний етап виробництва одного з компонентів, розробленого для вже готового проєкту.

Технічні характеристики

Defense Express звертає увагу на маркування «ЕФІТ 302811.002», яке пов’язане з Науково-виробничим центром автоматики та приладобудування імені академіка Пілюгіна (НВЦАП). Ця установа входить до складу «Роскосмосу» та спеціалізується на постачанні систем управління для ракет «Зеніт», «Протон-М» і розгінних блоків «Фрегат».

На думку аналітиків, НВЦАП також займається виготовленням компонентів для «Орєшніка», який збирається із частин міжконтинентальних балістичних ракет типу «Ярс».

Відомо, що російський диктатор володимир путін раніше пропонував використати ракету «Орєшнік» для удару по Києву, аби перевірити, чи здатні західні системи ППО її перехопити.