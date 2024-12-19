Четвер, 19 Грудня, 2024
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путін знову погрожує Києву ракетою «орєшнік»

Денис Молотов
Денис Молотов
путін знову погрожує Києву ракетою «орєшнік»

Російський міжнародний злочинець та диктатор володимир путін запропонував здійснити ракетний удар по Києву, використовуючи ракету «орєшнік», аби перевірити ефективність західних систем протиповітряної та протиракетної оборони (ППО). Цю заяву він зробив 19 грудня під час традиційної прямої лінії на росії, яка цього року була поєднана з його щорічною «великою» пресконференцією.

Путін зазначив, що такий експеримент стане своєрідною «технологічною дуеллю XXI століття».

📢 «Нехай визначать у Києві об’єкт для ураження. Зосередять там все ППО та ПРО. А ми завдамо туди удару орєшніком. І подивимося, що буде. Ми до цього готові. Чи готова інша сторона?», – заявив російський диктатор.

За словами експертів, постійне вихваляння кремля ракетою «орєшнік» навряд чи є доказом її революційних технічних характеристик. Аналітики вказують, що подібні заяви більше схожі на політичну риторику, спрямовану на спробу демонстрації сили.

Також російський диктатор путін почав називати війну з Україною, використовуючи кримінальний сленг. Міжнародно розшукуваний злочинець на всю країну називає розв’язану ним війну – “двіжухою”.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності, до якої належить і «орєшнік». Цей успіх підкреслює готовність західних країн протистояти подібним загрозам.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч проти четверга, 19 грудня, Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по стратегічному об’єкту російських окупантів – Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

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