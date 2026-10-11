Фінляндія пропонує ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам

Фінляндія має намір запропонувати Європейському Союзу припинити видачу туристичних віз громадянам росії. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо пов’язує цю ініціативу з ризиком диверсій та можливістю використання туристичних поїздок для ворожої діяльності на території Європи. Про свої плани очільник фінського уряду розповів 10 жовтня в програмі Ykkösaamu фінського суспільного мовника Yle.

Орпо планує порушити питання на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 15–16 жовтня у Брюсселі. Серед тем зустрічі — підтримка України та протидія гібридним атакам, пов’язаним із росією. Це зазначено в офіційному порядку денному саміту.

За словами прем’єра, можливість вільного пересування російських туристів Європою необхідно оцінювати з урахуванням безпекових загроз.

📢 «Ми побоюємося, що росія спробує організувати диверсії в Європі. Чому ж тоді ми впускаємо росіян сюди як туристів і дозволяємо їм вільно пересуватися?», — заявив Орпо.

Наразі йдеться про пропозицію, яку Фінляндія представить європейським партнерам. Заява прем’єра не означає, що Євросоюз уже погодив або запровадив загальну заборону туристичних віз для росіян.

Які обмеження вже запровадила Фінляндія

З 30 вересня 2022 року Фінляндія суттєво обмежила туристичний в’їзд громадян росії, зокрема їхній транзит через фінську територію до інших країн Шенгенської зони. Водночас урядове рішення передбачало винятки, пов’язані з гуманітарними причинами, національними інтересами та міжнародними зобов’язаннями.

Сухопутні пункти пропуску на фінсько-російському кордоні залишаються закритими з 15 грудня 2023 року. У червні 2026 року фінський уряд знову продовжив дію цього заходу до подальшого рішення.

Крім того, з 15 липня 2025 року набули чинності зміни до правил придбання нерухомості. Вони встановили підстави для обов’язкової відмови у дозволі на купівлю для громадян та організацій із держав, визначених окремою урядовою постановою.

Фінляндія також продовжує підтримувати оборону України. 15 вересня 2026 року президент країни схвалив 34-й пакет військової допомоги орієнтовною вартістю 290 млн євро. З міркувань безпеки фінська сторона не розкрила його повного складу та графіка постачання.

👉 Також стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 35-й пакет військової допомоги вартістю близько мільйона євро. Президент Александер Стубб схвалив відповідне рішення 9 жовтня за пропозицією уряду.