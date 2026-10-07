Азербайджан відправляє Україні трансформатори

Азербайджан спорядив нову партію енергетичного обладнання для України. До вантажу увійшли потужні трансформатори, 186 кілометрів електричних кабелів та інше устаткування, необхідне для зміцнення енергосистеми напередодні опалювального сезону. Про це 7 жовтня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава МЗС подякував своєму азербайджанському колезі Джейхуну Байрамову та народу Азербайджану за допомогу.

📢 «Україна глибоко цінує незмінну солідарність Азербайджану та практичну підтримку», – додав глава МЗС України.

Обладнання доставлять десятьма вантажівками

За словами посла України в Азербайджані Юрія Гусєва, для перевезення допомоги передбачено десять великовантажних автомобілів. Вони мають доставити обладнання до України найближчим часом.

Нова партія допоможе посилити стійкість української енергосистеми перед початком опалювального сезону на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо

Раніше Азербайджан відправив Україні окремий гуманітарний вантаж, до якого увійшли 12 панелей низької напруги, 11 генераторів, п’ять трансформаторів і 27 тисяч метрів кабелів та дротів.

Вартість тієї партії, сформованої за зверненням української сторони, становила один мільйон доларів.

Нагадаємо, ще в січні Сибіга повідомляв про енергетичну допомогу Україні від 17 країн. Партнери надавали обладнання для підтримки електропостачання та відновлення інфраструктури після російських атак.

👉 Також раніше Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов перебував у Києві з офіційним візитом.