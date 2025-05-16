Zara працює на росії у 243 магазинах під іншим брендом – FT

Іспанський ритейлер Inditex, власник брендів Zara, Bershka та Pull & Bear, пішов із російського ринку формально, але зберіг важелі впливу й потенціал для повернення. Про це повідомляє Financial Times.

У жовтні 2022 року Inditex офіційно передала свою російську «дочку», яка нині має назву New Fashion, родині Даер із Лівану. Ці бізнесмени вже мали франшизу на торгівлю товарами брендів Inditex на Близькому Сході. За місяць до продажу вони створили в ОАЕ компанію Mixed R, яка й придбала офіційно російські активи.

Перед завершенням угоди з продажу, іспанці списали борг у 9,1 млрд рублів (приблизно $120 млн), який раніше видали власному представництву у рф, та переказали ще 5,7 млрд рублів (близько $75 млн). Після цього компанія була продана за «незначну суму».

📢 «З погляду здорового глузду в актив, від якого позбавляються, зазвичай не інвестують», — прокоментував колишній топменеджер EY Пол Остлінг, який працював у радах директорів низки російських компаній.

🔁 Після переходу бізнесу до ліванських власників Zara, Bershka, Pull & Bear і Stradivarius у 243 магазинах були замінені на Maag, Dub, Ecru та Vilet. Водночас одяг залишився майже ідентичним, постачальники — ті самі, а частина дизайнерів, менеджерів та закупників Inditex перебралися до ОАЕ.

Саме там, за інформацією ЗМІ, і діє новий центр управління бізнесом під неофіційною назвою Daher Group. Вона юридично не зареєстрована, але працює через Mixed R.

📢 «Ціллю угоди був продаж нашого бізнесу… зі збереженням можливості повернутись на ринок через договір франшизи», — заявили в Inditex офіційно.

📌 У Києві магазини Zara відновили роботу у квітні 2024 року.

ℹ️ У 2015–2017 роках засновник бренду Zara, Амансіо Ортега, тричі очолював список найбагатших людей світу.