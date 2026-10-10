«Спалимо їхні НПЗ»: журналіст FT навів реакцію українського посадовця на дизельну домовленість Трампа

Домовленість Дональда Трампа з володимиром путіним щодо постачання російського дизеля викликала розчарування та гнів у Києві. Так реакцію української влади описав кореспондент Financial Times Крістофер Міллер у дописі в X (колишній Twitter) увечері 9 жовтня. Його повідомлення цитує «Цензор.НЕТ».

За словами журналіста, неназваний український високопосадовець повідомив йому, що Україна продовжуватиме далекобійні удари по російських енергетичних об’єктах.

📢 «Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи», — навів Міллер слова співрозмовника. Ім’я та посаду джерела журналіст не розкрив.

Офіційну позицію України шостий президент України В.О. Зеленський виклав у своїй заяві. Він назвав дозвіл росії продавати нафтопродукти інвестицією у війну та застеріг, що послаблення санкцій без стійкої домовленості про деескалацію дає москві додаткові можливості продовжувати агресію.

Водночас президент підтвердив готовність до взаємного припинення ударів по енергетиці: Україна готова не атакувати російські НПЗ, якщо росія перестане руйнувати українські енергетичні об’єкти.

Окремо Зеленський розкритикував обставини домовленості Вашингтона з москвою. За його словами, розмова Трампа з путіним відбулася саме тоді, коли українська делегація у Флориді обговорювала з американською стороною припинення вогню.

📢 «Я вважаю, що нашу команду використовують як ширму», — заявив президент під час спілкування з журналістами. Зеленський оцінив такі дії як нечесні та несумісні з партнерськими відносинами.

9 жовтня американське Управління з контролю за іноземними активами видало генеральну ліцензію №135. Вона дозволяє визначені операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту російського дизельного пального, зокрема до США, до 7 квітня 2027 року.

Документ стосується саме дизеля, а не повного скасування санкцій щодо всіх російських нафтопродуктів.