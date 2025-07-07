Запорізький ТЦК під обстрілом: поранено багато працівників та цивільних

Унаслідок удару по ТЦК у Запоріжжі, який відбувся 7 липня, постраждали як військові, так і цивільні. Про це повідомив Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй офіційній Facebook-сторінці.

☝️ Зазначається, що четверо поранених – військовослужбовці роти охорони, які були переведені з бойових підрозділів згідно з висновками ВЛК.

📢 «Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості», – ідеться в повідомленні ТЦК.

Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних громадян, а також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

🔻 У ТЦК зазначили, що удар по ТЦК у Запоріжжі носить не лише фізичний, а й інформаційно-психологічний характер:

📢 «Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більш інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога мають підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів».

Пізніше ситуацію прокоментував речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. У коментарі УНН він повідомив про 11 поранених військовослужбовців, уточнивши, що загиблих немає.

📢 «Удар по ТЦК у Запоріжжі призвів до поранень 11 військових. Загиблих немає. Наразі роботу центру тимчасово припинено», – повідомив Саранцев.

☝️ Нагадаємо, напередодні ударів зазнали будівлі ТЦК у Харкові та Кременчуці. Зокрема, 6 липня внаслідок атаки БпЛА в Кременчуці було пошкоджено будівлю районного ТЦК. А 3 липня «шахедами» було атаковано ТЦК у Полтаві, де загинули дві особи, ще 59 людей дістали поранення.