Атака на ТЦК у двох областях: у Харкові — троє поранених

У понеділок, 7 липня, ворожі безпілотники вразили будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) у Харкові та Запоріжжі. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, наголосивши, що атака на ТЦК призвела до поранень серед військовослужбовців / працівників ТЦК.

📢 «Ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», — йдеться в офіційній заяві.

🔻 За наявними даними, у Харкові поранення дістали троє військовослужбовців, ще один — у Запоріжжі. Наразі екстрені служби працюють на місцях, інформацію про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюють.

💥 Нагадаємо, що ці удари стали частиною масованої атаки дронами типу «Shahed», яка в ніч на 7 липня накрила Харківську та Запорізьку області. Загалом, за останніми повідомленнями, кількість постраждалих унаслідок нічних ударів у цих регіонах перевищила 20 людей, а пошкодження зафіксовані в житлових районах.

☝️ Це вже не перший цілеспрямований удар дронів по територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Так, 6 липня під удар потрапила будівля ТЦК у Кременчуці. А 3 липня росіяни атакували Полтаву, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 59 зазнали поранень.

🔒 Тим часом, на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП повідомили про спробу зовнішнього втручання в один із публічних дописів. Зазначено, що особовий склад установи розосереджено для підвищення безпеки.

📢 «У зв’язку з напруженою ситуацією в країні вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Прийом громадян триває у штатному режимі», — повідомляють у ТЦК.

❗️Також підкреслюється, що адреси, оприлюднені в соцмережах, не мають стосунку до реальних пунктів прийому громадян. Мобілізаційні заходи тривають згідно з планом.

☝️ Нагадаємо, що вранці 6 липня російські війська завдали повітряного удару безпілотниками по місту Кременчук у Полтавській області. Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ та Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА), ворожий дрон влучив у будівлю районного ТЦК та СП.