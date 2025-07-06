Кременчук під атакою: безпілотники поцілили у ТЦК та дім

Вранці 6 липня російські війська завдали повітряного удару безпілотниками по місту Кременчук у Полтавській області. Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ та Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА), ворожий дрон влучив у будівлю районного ТЦК та СП.

☝️ Крім того, зафіксовано влучання у житловий будинок, розташований поруч із ТЦК. Унаслідок атаки в житловому секторі виникла пожежа, про що раніше інформували в Полтавській ОВА.

🔎 За попередньою інформацією, серед військовослужбовців і співробітників територіального центру комплектування жертв і поранених немає. Рятувальні служби оперативно прибули на місце події, ліквідовано займання та розпочато оцінку пошкоджень.

📌 Раніше в Полтавській ОВА повідомляли про пожежу, що спалахнула на території приватного домоволодіння внаслідок атаки по Кременчуцькому району. Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань і можливі наслідки для цивільної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни здійснили серію атак по кількох регіонах України. У Харкові та Херсоні під час ліквідації пожеж після обстрілів ворог завдав повторних ударів по рятувальниках, а в Київській області дрони пошкодили житлову інфраструктуру та поранили цивільних мешканців.

💥 Також відомо, що У четвер, 3 липня, близько 9:00 ранку зафіксовано удар дронів по Полтаві. Російські ударні безпілотники влучили у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК та СП).