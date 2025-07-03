У Полтаві зруйновано будівлю ТЦК, є загиблі та поранені

У четвер, 3 липня, близько 9:00 ранку зафіксовано удар дронів по Полтаві. Російські ударні безпілотники влучили у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

📢 «Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

☝️ За інформацією військових, ще одне влучання сталося поблизу Полтавського обласного ТЦК. Там виникла пожежа на території приватного житлового сектора.

📢 «На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково», – додали в ЗСУ.

🔺 Полтавська обласна військова адміністрація уточнила, що внаслідок атаки загинули щонайменше двоє осіб, ще 11 отримали поранення.

📢 «Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби», – повідомили в ОВА.

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив у Telegram відео моменту удару по Полтаві, на якому зафіксовано вибух і подальшу пожежу.

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❗ Нагадаємо, у ніч на 3 липня росія атакувала Одесу: один із дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пожежі виникли в кількох квартирах — шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено. Постраждало п’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

☁️ Усього ворог за добу випустив 52 дрони різних типів, з яких 40 були збиті силами ППО та РЕБ.

👉 Також раніше стало відомо, що У ніч проти середи, 3 липня, Служба безпеки України здійснила успішну атаку дронами на ворожі склади боєприпасів у селі Велике Оріхове біля окупованого Харцизька в Донецькій області.