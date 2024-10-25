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СУСПІЛЬСТВО

Загинуло багато тварин під час пожежі притулку в Запоріжжі

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинуло багато тварин під час пожежі притулку в Запоріжжі

Ввечері 24 жовтня у Запоріжжі сталася трагедія – згорів притулок для тварин «Хвостики», де загинули п’ять (вісім за останніми даними) песиків. Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

📢 «Займання виникло в приватному прихистку для тварин у Запорізькому районі обласного центру. На повідомлення про подію разом зі співробітниками ДСНС негайно виїхали поліцейські територіального підрозділу поліції. Пожежу локалізовано, однак, за попередніми відомостями, пʼять собак згоріли у вольєрах», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, рятувальники приїхали швидко, однак на момент їхнього прибуття вогонь вже охопив значну частину притулку.

На сторінці «Хвостиків» у Facebook було оприлюднено відео, де чоловік за кадром припускає, що це міг бути підпал. Волонтерка Олена Джима, яка доглядала за тваринами, отримала опіки рук під час інциденту.

📢 «У притулку для тварин сталася пожежа, в результаті якої загинуло 8 собак», – надали оновлену інформацію в ДСНС.

24 жовтня о 19:49 на території приватного притулку для тварин у Запорізькому районі було зафіксовано пожежу. На місці загоряння рятувальники встановили, що вогнем охопило дерев’яні споруди на загальній площі 50 кв. м.

📢 «Під час пожежі в притулку перебувало близько 50 тварин, із яких, на жаль, загинуло 8 собак. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли загибелі інших чотирилапих мешканців притулку. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування», – додали рятувальники.

Від ГУ ДСНС було залучено 16 рятувальників та 4 одиниці техніки для гасіння вогню.

☝️ Нагадаємо, що 23 вересня у Києві згорів інший притулок для тварин «Котобаза» на Теремках, де багато котів загинули або зазнали серйозних травм.

А 24 серпня у Рівному собака врятував господарів від пожежі. Тварина почала бити лапами по дверях та розбудила людей, які могли б загинути у вогні.

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