Забруднення річки Сейм: столиця готова до надзвичайних ситуацій – КМДА

На тлі поширення чуток про можливе погіршення якості питної води у Києві через забруднення річки Десна, в КМДА провели велику пресконференцію (брифінг). Представники міської адміністрації запевнили, що столиця готова до надзвичайних ситуацій, а мешканці будуть попереджені заздалегідь у разі загрози. На цей час, ситуація повністю контрольована.

📢 «14 серпня ми почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ. З цього моменту на рівні міста зібрано і працює в цілодобовому режимі оперативний штаб, який постійно моніторить та збирає інформацію з різних лабораторій і результати досліджень стосовно якості води в річках Десна, Дніпро й тим паче в акваторії на території нашого міста. Наразі результати аналізів не викликають занепокоєння, фахівці чітко знають, де знаходиться ця пляма та як вона рухається. Наразі у столиці ситуація стосовно води повністю під контролем», – заявив Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Олег Лисюк, генеральний директор «Київводоканалу», підтвердив факт органічного забруднення річок, зазначивши, що причиною, ймовірно, стали відходи цукрового заводу.

📢 «Дійсно, з 14 серпня ситуацію ми повністю контролюємо, відповідні служби щодня роблять аналізи, це звичайна органіка. Ані пестицидів, ані токсинів немає, хіба що запахи. Запахи можуть бути ліквідовані лише активованим вугіллям. Раніше таку технологію в нас не застосовували, тому вугілля довелося купити в Європі. Орієнтовно поставку очікуємо цієї п’ятниці», – пояснив Лисюк.

Він також додав, що органічне забруднення знизило рівень кисню у воді, що спричинило загибель риби. Проте до Києва ця забруднена пляма може не дійти в такому вигляді, щоб становити загрозу. У разі небезпеки, мешканців проінформують за добу.

👉 Нагадаємо, 26 серпня влада Чернігівської області повідомила про забруднення води у річці Сейм, що призвело до масової загибелі риби. Екоінспекція встановила, що забруднення, ймовірно, походить з російського села Тьоткіно, розташованого поблизу кордону з Україною.

📌 Також раніше «Київводоканал» запевнив, що вода, яка постачається до осель киян, є безпечною. Це попри чисельні чутки в Мережі про можливе забруднення отруйними речовинами води в річці Десна.