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СУСПІЛЬСТВО

За стандартами ЄС в Україні лише технічна вода в кранах – МОЗ

Денис Молотов
Денис Молотов
За стандартами ЄС в Україні лише технічна вода в кранах - МОЗ

Європейський Союз наполягає на запровадженні в Україні стандартів питної води, але таке рішення може виявити, що майже вся вода в країні відповідає лише технічним нормам. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марина Слободніченко в інтерв’ю для “Українських новин”.

За її словами, технічна вода коштує менше, тому держава буде змушена знизити тарифи на воду, що може викликати фінансові труднощі.

📢 «Одне з важких – питання питної води. Тобто якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води», – пояснила Слободніченко.

Вона зауважила, що якщо Україна зараз формально прийме європейські стандарти, то за цими критеріями вода по всій країні може бути визнана не питною, а технічною.

Якщо споживачі будуть користується технічною водою, то вони мають сплачувати за неї меншу вартість. Знизяться тарифи на воду, впадуть надходження до бюджету, додає заступниця міністра.

📢 Також чиновниця МОЗ наголосила: «Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання». Вона додала, що це потребує тривалого часу.

☝️ Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що Україна виконала всі вимоги, зазначені у висновку Європейської комісії від 2022 року. Це було потрібно для набуття статусу кандидата в члени ЄС.

📌 Також раніше повідомлялось, що держави Великої сімки досягли згоди щодо механізму надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів. Вона фінансуватиметься коштом заморожених суверенних активів рф. Про це йдеться у заяві G7, зробленій під час щорічного саміту, що проходив на півдні Італії.

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