З початку вторгнення рф в Україні загинули 630 дітей

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок збройної агресії росії загинули щонайменше 630 дітей. Ці офіційні дані оприлюднені в понеділок, 26 травня.
Усього, за інформацією ОГП, внаслідок ворожих атак постраждали понад 2590 дітей, серед яких понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
⚠️ Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у таких регіонах:
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- Донецька область — 645;
- Харківська — 492;
- Дніпропетровська — 242;
- Херсонська — 208;
- Запорізька — 181;
- Київська — 146;
- Сумська — 139;
- Миколаївська — 119.
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Тільки за 25 травня кількість дитячих жертв та постраждалих значно зросла:
📌 Унаслідок удару по місту Коростишів на Житомирщині загинули троє дітей — 12-річна дівчинка та хлопчики віком 8 та 17 років. Також було травмовано 14-річного хлопчика.
📌 У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний підліток.
📌 У Київській області через масовану атаку були травмовані вісім дітей: дівчатка віком 10, 13 і 17 років, а також хлопчики віком 8, 10, 11 і 13 років.
📌 По Миколаєву вдарили того ж дня — внаслідок атаки поранено 17-річного юнака.
☝️ Нагадаємо, у ніч на 25 травня в Київській області внаслідок масованої атаки вже підтверджено загибель чотирьох людей, ще 16 отримали травми, серед них — троє дітей. У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу.