З початку вторгнення рф в Україні загинули 630 дітей

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок збройної агресії росії загинули щонайменше 630 дітей. Ці офіційні дані оприлюднені в понеділок, 26 травня.

Усього, за інформацією ОГП, внаслідок ворожих атак постраждали понад 2590 дітей, серед яких понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

⚠️ Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у таких регіонах:

Донецька область — 645; Харківська — 492; Дніпропетровська — 242; Херсонська — 208; Запорізька — 181; Київська — 146; Сумська — 139; Миколаївська — 119.



Тільки за 25 травня кількість дитячих жертв та постраждалих значно зросла:

📌 Унаслідок удару по місту Коростишів на Житомирщині загинули троє дітей — 12-річна дівчинка та хлопчики віком 8 та 17 років. Також було травмовано 14-річного хлопчика.

📌 У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний підліток.

📌 У Київській області через масовану атаку були травмовані вісім дітей: дівчатка віком 10, 13 і 17 років, а також хлопчики віком 8, 10, 11 і 13 років.

📌 По Миколаєву вдарили того ж дня — внаслідок атаки поранено 17-річного юнака.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 25 травня в Київській області внаслідок масованої атаки вже підтверджено загибель чотирьох людей, ще 16 отримали травми, серед них — троє дітей. У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу.