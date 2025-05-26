Понеділок, 26 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

З початку вторгнення рф в Україні загинули 630 дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
З початку вторгнення рф в Україні загинули 630 дітей

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок збройної агресії росії загинули щонайменше 630 дітей. Ці офіційні дані оприлюднені в понеділок, 26 травня.

Усього, за інформацією ОГП, внаслідок ворожих атак постраждали понад 2590 дітей, серед яких понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

⚠️ Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у таких регіонах:
      • Донецька область — 645;
      • Харківська — 492;
      • Дніпропетровська — 242;
      • Херсонська — 208;
      • Запорізька — 181;
      • Київська — 146;
      • Сумська — 139;
      • Миколаївська — 119.

Тільки за 25 травня кількість дитячих жертв та постраждалих значно зросла:

📌 Унаслідок удару по місту Коростишів на Житомирщині загинули троє дітей — 12-річна дівчинка та хлопчики віком 8 та 17 років. Також було травмовано 14-річного хлопчика.

📌 У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний підліток.

📌 У Київській області через масовану атаку були травмовані вісім дітей: дівчатка віком 10, 13 і 17 років, а також хлопчики віком 8, 10, 11 і 13 років.

📌 По Миколаєву вдарили того ж дня — внаслідок атаки поранено 17-річного юнака.

З початку вторгнення рф в Україні загинули 630 дітей

☝️ Нагадаємо, у ніч на 25 травня в Київській області внаслідок масованої атаки вже підтверджено загибель чотирьох людей, ще 16 отримали травми, серед них — троє дітей. У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Козловський повідомив як закрив борг перед Ігорем Кондратюком

ПОДІЇ

Україна сподівається, що наступна зустріч з делегацією рф відбудуться якнайшвидше

ПОДІЇ

Обстріл Києва дронами: третя ніч поспіль столиця під атакою

ВІЙНА

Le Monde: Україна більше не має ракет для SAMP/T

ПОДІЇ

Атака на Одещину: дрони рф спричинили масштабні руйнування

ВІЙНА

росія не бачить Ватикан як серйозну арену для мирних переговорів – Reuters

ПОДІЇ

Атака на Хмельниччину: постраждали десятки об’єктів

ВІЙНА

Російська атака на Запорізький район: двоє поранених, зруйновано житло

ВІЙНА

Трамп щодо путіна: «Він абсолютно збожеволів»

ПОЛІТИКА

364 повітряні цілі за раз – це антирекорд: Ігнат закликав закрити рф шлях до виробництва смертоносної зброї

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип